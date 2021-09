Fiorentina-Inter 1-3, cinque dati statistici che potresti non sapere

Fiorentina-Inter ha visto la grande rimonta nerazzurra, con i tre gol nella ripresa a valere tre punti pesantissimi. A livello statistico c’è tanto da dire sulle vittorie al Franchi, non certo un’abitudine.

QUATTRO – Le vittorie consecutive dell’Inter contro la Fiorentina, valutando come tale l’1-2 ai tempi supplementari in Coppa Italia del 13 gennaio di quest’anno. Un filotto del genere non si vedeva da dieci anni: 0-1 (in Coppa Italia) il 13 aprile 2010, poi nel 2011 1-2 il 16 febbraio, 3-1 l’8 maggio e 2-0 il 10 dicembre.

CINQUE – Le volte che l’Inter è riuscita a vincere per almeno due campionati di fila in casa della Fiorentina. Prima di questa e della scorsa stagione era successo solo con un doppio 0-3 il 6 febbraio 1938 e il 31 marzo 1940, con l’unico tris di vittorie (0-2 il 30 ottobre 1977, 1-2 il 21 gennaio 1979 e 0-2 il 4 maggio 1980), con i gol dell’ex Daniel Alberto Passarella nello 0-1 del 14 dicembre 1986 e nell’1-2 del 13 dicembre 1987 e col bis del 9 settembre 2006 (2-3) e 2 dicembre 2007 (0-2).

CINQUE – I gol di Ivan Perisic alla Fiorentina, squadra affrontata più volte in carriera assieme a Juventus, Milan e Napoli. Soltanto contro Chievo (sette) e Charleroi (sei) il croato ha segnato di più.

CINQUE – Le reti di Matteo Darmian con la maglia dell’Inter. Quando il laterale, arrivato dal Parma un anno fa, è andato a segno i nerazzurri hanno sempre vinto. Nella passata stagione aveva colpito Borussia Monchengladbach (2-3 in Champions League, 1 dicembre), Genoa (3-0 il 28 febbraio), Cagliari (1-0 l’11 aprile) e Verona (altro pesantissimo 1-0 due settimane dopo).

TRENTAQUATTRO – Gli anni dopo cui l’Inter ha vinto in rimonta in casa della Fiorentina. Non succedeva dal già citato 1-2 del 13 dicembre 1987, quando aprì le marcature un futuro nerazzurro come Nicola Berti. Poi il pari di Passarella e del gol partita di Massimo Ciocci ribaltarono il punteggio.