Fiorentina-Inter 1-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Fiorentina-Inter 1-2 regala la Coppa Italia alla squadra di Inzaghi, con un’altra rimonta come un anno fa con la Juventus. Il trionfo dell’Olimpico vale il miglioramento di molti dati statistici e la conferma di Inzaghi nelle finali.

CINQUE – Le vittorie consecutive dell’Inter sulla Fiorentina in partite di Coppa Italia, su quattordici incroci. La serie è cominciata il 3 febbraio 2010 nell’andata delle semifinali, con l’1-0 firmato da un altro argentino: Diego Milito.

CINQUE – I trofei vinti da Steven Zhang come presidente dell’Inter: una Serie A, due volte a testa Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Con quello di ieri ha staccato Ivanoe Fraizzoli ed Ernesto Pellegrini, fermi a quattro, raggiungendo Giacinto Facchetti come terzo presidente più vittorioso della storia del club. Meglio di lui solo Massimo Moratti (undici) e Angelo Moratti (sette).

SETTE – Le finali consecutive vinte da Simone Inzaghi. Oltre alle quattro su quattro con l’Inter (quella di ieri con la Fiorentina segue la Supercoppa Italiana sul Milan di gennaio e le due della scorsa stagione entrambe contro la Juventus) aveva conquistato anche le ultime tre con la Lazio (due volte la Supercoppa Italiana e una la Coppa Italia).

NOVE – Le volte che l’Inter ha conquistato la Coppa Italia, per la prima volta sfidando la Fiorentina in finale. È la terza circostanza di fila in cui arriva una doppia affermazione, bissando quella di un anno fa. Le altre erano state nel 2005 e 2006, così come nel 2010 e 2011. Raggiunta la Roma al secondo posto nell’albo d’oro, meglio ha fatto solo la Juventus con quattordici successi.

TREDICI – Le finali da allenatore per Inzaghi, contando anche le cinque con la Primavera della Lazio. Il bilancio è di dieci vittorie (tutte in campo nazionale) e tre sconfitte, l’ultima (unica in prima squadra) il 17 maggio 2017 in Coppa Italia contro la Juventus.