Feyenoord-Inter, un solo precedente: come finì nel 2001-2002

L’Inter ha conosciuto il suo prossimo avversario in Champions League. L’urna di Nyon ha stabilito che agli ottavi di finale i nerazzurri affronteranno gli olandesi del Feyenoord, che hanno eliminato il Milan nei playoff. La squadra di Simone Inzaghi giocherà il match d’andata al de Kuip di Rotterdam il 4 o il 5 marzo, mentre il ritorno si disputerà a San Siro martedì 11 o mercoledì 12 marzo. Le due squadre tornano ad affrontarsi in un doppio confronto europeo a distanza di 23 anni. IL PRECEDENTE – Inter e Feyenoord si sfideranno per la prima volta in Champions League. In tutte le competizioni, escludendo le amichevoli, è solo la seconda volta che si affrontano le due squadre. Il precedente riguarda la stagione 2001/2002, quando l’Inter, allenata da Hector Cuper, trovò il Feyenoord nelle semifinali della Coppa UEFA. Curiosamente Robin Van Persie, ex calciatore e prossimo allenatore della squadra di Rotterdam, per cui si aspetta solo l’annuncio ufficiale del club, era presente in campo nella doppia sfida di 23 anni fa. Quando Inter e Feyenoord si giocarono l’accesso alla finale di Coppa Uefa

ANDATA – La gara di andata andò in scena al Meazza il 4 aprile 2002, dove l’Inter uscì sconfitta in maniera molto casuale. L’episodio decisivo, fu l’autogol causato da Ivan Ramiro Cordoba, all’inizio del secondo tempo. L’Inter sfiorò il pari molte volte nel corso della ripresa, senza successo. Nel tentativo di recuperare, Cuper fece entrare Ronaldo, al rientro da un infortunio alla coscia dopo oltre 100 giorni dall’ultima gara giocata contro il Piacenza.

RITORNO – La gara di ritorno, a Rotterdam, si giocò la settimana successiva. Le speranze di rimonta dell’Inter vengono meno già nel primo tempo: il Feyenoord chiuse la prima frazione sul 2-0 grazie alle reti di Van Hooijdonk e Tomasson . Nel secondo tempo, i nerazzurri riescono quanto meno ad evitare la sconfitta con le reti di Cristiano Zanetti e Kallon, ma non è sufficiente per accedere alla finale. In quell’occasione, furono quindi gli olandesi a passare in finale di Coppa UEFA, vincendo poi la competizione contro il Borussia Dortmund. Ventitré anni dopo, i tifosi interisti si augurano che possa essere tutta un altra storia, e che possa essere la squadra di Inzaghi ad andare avanti in Champions League.