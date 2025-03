Feyenoord-Inter in mille difficoltà! Il primo passo verso il sogno

Feyenoord-Inter è una partita che entrambe le squadre affronteranno tra mille difficoltà. Infortuni, nuovi allenatori, risultati che mancano, gli ottavi di finale sono il primo passo verso il sogno dei nerazzurri.

CRISI DI CONDIZIONE – Feyenoord e Inter stanno vivendo difficoltà non indifferenti nelle ultime settimane. Per quanto riguarda i nerazzurri i risultati sono cominciati a mancare a partire dalla sconfitta con la Fiorentina. Dopo di quella un’altra caduta con la Juventus e l’ultimo pareggio a Napoli, dove vanno prese comunque in considerazione le circostanze. Al Maradona si può parlare di punto guadagnato e il motivo sta nell’infermeria piena di giocatori. Carlos Augusto, Nicola Zalewski, Federico Dimarco, Matteo Darmian, Yann Sommer e a metà partita si è aggiunto anche Hakan Calhanoglu.

Feyenoord-Inter il primo passo! L’obiettivo di Inzaghi

OBIETTIVO – Simone Inzaghi è stato comunque chiaro sull’obiettivo principale dell’Inter: arrivare fino in fondo in tutte le competizioni e provare a conquistare più vittorie possibili. I nerazzurri non si pongono limiti in questa stagione e vogliono combattere su tutti i fronti, soprattutto in UEFA Champions League. Il sogno proibito è vendicare la notte di Istanbul di due anni fa, che non verrà mai dimenticata a meno di un’altra finale nel periodo che ci aspetta. Gli infortuni non sono una scusante, anche il Feyenoord ne ha e ha battuto il Milan senza i suoi big. Non è una sfida da sottovalutare, ma se si vuole pensare in grande il viaggio in Olanda deve portare un messaggio importante. L’Inter deve vincere e portarsi avanti per la qualificazione! I quarti di finale sono un obbligo per non rovinare il percorso fantastico nella fase campionato.