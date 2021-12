Fedelissimi di Inzaghi: chi sono i più utilizzati in Serie A?

Il 2021 sta piano piano andando in archivio e l’Inter chiude il suo anno da prima della classe. Il titolo di campioni d’inverno è una patch che conta il giusto e l’Inter lo sa bene. Simone Inzaghi è carico per il ritorno alle fatiche ma, fin qui, chi sono i giocatori più utilizzati in Serie A? I fedelissimi?

FEDELI – L’Inter è una corazzata, anche con il cambio di allenatore in panchina e i tanti cambi di formazione. Questo è stato possibile grazie a degli uomini che si sono calati subito nelle parti assegnate dal nuovo tecnico, Inzaghi, che ha capito fin da subito su chi puntare. L’ex allenatore della Lazio però ha avuto anche un pregio: quello di saper gestire le rotazioni facendo sentire tutti importanti allo stesso livello. Spesso volentieri in conferenza oppure anche in semplici interviste, Inzaghi è stato bravo a mettere al centro dell’attenzione giocatori più di secondo piano, o comunque, non titolari fissi. Il più utilizzato in Serie A, da parte di Inzaghi, è ovviamente Samir Handanovic che non ha mai saltato neanche un minuto e ha totalizzato 1807 minuti in campo. Segue l’altro talismano, Marcelo Brozovic con 1652 con Milan Skriniar che chiude il podio con 1623 ma con due presenze in meno del croato. In totale, Inzaghi, ha utilizzato in questo girone di andata 24 giocatori diversi, praticamente tutta la rosa a disposizione esclusi Cordaz e Radu, terzo e secondo portiere. In questi 24 c’è anche la presenza contro il Cagliari di Mattia Zanotti, esterno della Primavera.

CLASSIFICA (minuti)

Handanovic: 1807

Brozovic: 1652

Skriniar: 1623

Bastoni: 1423

Perisic: 1413

Barella: 1410

Dzeko: 1310

de Vrij: 1290

Calhanoglu: 1184

Lautaro Martinez: 1106

Darmian: 991

Dumfries: 876

Dimarco: 797

Correa: 537

D’Ambrosio: 449

Sanchez: 415

Vidal: 394

Gagliardini: 358

Vecino: 326

Ranocchia: 217

Sensi: 192

Satriano: 55

Kolarov: 44

Zanotti: 8