Faye si allontana: tutto su Palacios, attendendo incontro decisivo? La situazione

Mikayil Faye è lontano dal vestire la maglia dell’Inter in questa finestra estiva di calciomercato, con i nerazzurri che sembrano aver virato con decisione su Tomas Palacios del Talleres.

IL PUNTO – Mikayil Faye si allontana, Tomas Palacios si avvicina. L’Inter sta definendo in queste settimane il futuro del suo reparto difensivo, consapevole dell’esigenza di dover intervenire soltanto in un aspetto prima di poter ritenere concluso il suo calciomercato estivo. L’auspicio dei nerazzurri è di chiudere nel più breve tempo possibile per poter regalare al mister Simone Inzaghi il braccetto sinistro da lui richiesto espressamente in conferenza stampa: «Tante squadre stanno investendo molto, noi siamo stati bravi a tenere l’ossatura dello scorso anno inserendo ottimi giocatori. Ci manca qualcosa visto l’infortunio di Buchanan, oggi ne abbiamo parlato. Ma ho la fortuna di avere dirigenti capaci. Dobbiamo mettere un giocatore importante».

Faye verso il Rennes: cosa manca per Palacios all’Inter?

LO SCENARIO – Con Faye che si avvicina a grandi passi al Rennes, l’Inter sta approfondendo i discorsi con il Talleres per Palacios. Ma la situazione non è così semplice, considerando che l’Independiente Rivadavia potrebbe riscattarlo in due fasi rendendo più lunga la procedura per arrivare al suo acquisto in estate. Ecco che l’incontro in programma oggi tra le due società argentine, che si sfideranno proprio il 18 agosto, potrebbe rivestire un’importanza centrale ai fini dell’evoluzione dell’affare.