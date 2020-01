FANTACALCIO – Lecce-Inter, consigli su chi schierare (20a giornata)

Lecce-Inter inaugura la seconda parte di stagione dei nerazzurri allenati da Antonio Conte, che chiudono il girone di andata al secondo posto a soli due punti dalla Juventus, ecco i consigli su chi schierare e non al Fantacalcio. La 20ª giornata di Serie A è alle porte e con essa sta per iniziare una nuova giornata di campionato per i fantallenatori. Si comincia domani con l’anticipo Lazio-Sampdoria alle 15:00.

LA SITUAZIONE – Lecce-Inter andrà in scena domenica pomeriggio alle 15:00, facendo distogliere un momento l’attenzione da quello che è il mercato invernale, dove vedere la società nerazzurra protagonista e viva più che mai in diverse operazioni di mercato. Il primo colpo è Ashley Young dal Manchester United (QUI le visite mediche), in attesa di scoprire il futuro di Matteo Politano resta dunque in stand-by anche Olivier Giroud mentre si cerca l’intesa definitiva per Christian Eriksen. L’esterno ex capitano dei Red Devils potrebbe anche partire con la squadra ma senza essere impiegato. La squadra allenata da Antonio Conte è reduce da una partita a due facce contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che nel secondo tempo ha letteralmente schiacciato gli avversari nella propria area di rigore. Al fantacalcio dovrebbe tornare il centrocampo titolare per quanto riguarda l’Inter, formato da Nicolò Barella (tornato dalla squalifica), Marcelo Brozovic e Stefano Sensi. Torna dalla squalifica anche Milan Skriniar, che insieme a Stefan de Vrij e il giovane Alessandro Bastoni completeranno il trio difensivo. Calderoni, Majer, Shakhov e Farias nel Lecce non sono al top e Liverani dovrà valutare le loro condizioni fino all’ultimo. Recuperato Falco in attacco, potrebbe essere la mossa a sorpresa in vista del match.

CHI SCHIERARE – Romelu Lukaku, così come Lautaro Martinez, sono i nomi facili da consigliare ogni settimana. Il loro stato di forma, soprattutto quello del belga, è straordinario. La situazione potrebbe migliorare considerando anche la difesa del Lecce, peggior difesa del campionato italiano. Il giovane Falco in attacco recupera la forma migliore e dovrebbe essere impiegato titolare regolarmente. Le sue incursioni potrebbero far male alla difesa dell’Inter che in più occasioni, anche contro l’Atalanta, ha dimostrato di soffrire determinate giocate in rapidità, per questo motivo anche lo stesso Mancosu potrebbe trovare la via del bonus.

LA FORMAZIONE – Ecco l’undici della partita da schierare in vista di Inter-Lecce (3-4-3): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Sensi, Barella, Mancosu; Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Falco(Babacar).