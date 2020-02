FANTACALCIO – Inter-Milan, consigli su chi schierare (23a giornata)

Verso Inter-Milan: Samir Handanovic e Zlatan Ibrahimovic tengono in apprensione i fantallenatori. Chi tra Leao e Rebic? Due assenze per Antonio Conte (una per squalifica). La 23ª giornata di Serie A è alle porte e con essa sta per iniziare una nuova giornata di campionato per i fantallenatori. Si comincia oggi con l’anticipo Roma-Bologna, consegna la formazione prima delle 20:45.

LA SITUAZIONE – Solo due giorni a Inter-Milan, Derby molto atteso da entrambe le parti: i numeri lo confermano (oltre 75 mila spettatori). e la situazione legata soprattutto a Zlatan Ibrahimovic e Samir Handanovic è ancora poco chiara: lo svedese è in leggero vantaggio e potrebbe giocare addirittura titolare nonostante non si sia ancora allenato in gruppo. Daniele Padelli è pronto a sostituire il capitano nerazzurro. Antonio Conte può sorridere: recuperati Stefano Sensi e Borja Valero, regolarmente in panchina. Antonio Candreva in leggero vantaggio su Victor Moses, inamovibile Ashley Young sulla fascia opposta. Niente derby per lo squalificato Alessandro Bastoni: dentro Godin. Ante Rebic in vantaggio su Rafael Leao indipendentemente dall’impiego (o meno) di Ibrahimovic dal 1′.

CHI SCHIERARE – Con Zlatan Ibrahimovic ancora incerto, Ante Rebic dovrebbe comunque giocare titolare indipendentemente dallo svedese: sta vivendo un buon momento, l’attenzione è tutta su Zlatan quindi potrebbe approfittare di eventuali cali di concentrazioni. Ashley Young ha già conquistato i fantallenatori: listato difensore, ha già sfornato il suo primo assist (contro il Cagliari). Per i rossoneri inevitabile il nome di Theo Hernandez, unico vero consigliabile, tra i migliori del nostro campionato se parliamo di bonus nonostante la prestazione deludente offerta domenica scorsa contro l’Hellas Verona. Christian Eriksen in vantaggio su Matìas Vecino. Il danese studia i meccanismi tattici di Antonio Conte e con Marcelo Brozovic in campo dovrebbe trovare più spazio dietro le due punte: una di queste sarà Alexis Sanchez in coppia con Romelu Lukaku in formato Manchester United, pochi dubbi riguardo il belga mentre per quanto riguarda il cileno si attende una risposta dopo la vittoria di Udine.

CHI NON SCHIERARE – Da tre giorni Zlatan Ibrahimovic si allena a parte (non ha giocato contro il Verona) in una condizione non ottimale potrebbe far fatica contro la difesa rocciosa dell’Inter. Per lo stesso motivo meglio non rischiare il capitano Samir Handanovic, o comunque meglio coprirsi con Daniele Padelli rischiando di bruciare un cambio (Donnarumma da evitare). Come già detto Diego Godin sostituirà lo squalificato (per somma ammonizioni) Alessandro Bastoni. Anche il giovane Calabria potrebbe soffrire la spinta dell’esperto Ashley Young.

LA FORMAZIONE – Ecco l’undici titolare di Inter-Milan da schierare al fantacalcio (3-4-3): Handanovic/Padelli; Young, de Vrij, Hernandez; Eriksen, Calhanoglu, Barella, Candreva; Lukaku, Rebic, Sanchez.