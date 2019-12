FANTACALCIO – Inter-Genoa, consigli su chi schierare (17a giornata)

In vista di Inter-Genoa, ecco i consigli su chi schierare e non al Fantacalcio. La 17ª giornata di Serie A è alle porte e con essa sta per iniziare una nuova giornata di campionato per i fantallenatori. Si comincia in via eccezionale con Sampdoria-Juventus domani alle 18:55, anticipo in programma domani mercoledì 18 dicembre a “causa” della Supercoppa italiana, dove vedrà la squadra allenata da Maurizio Sarri contro la Lazio domenica 22 dicembre allo stadio dell’Università Re Sa’ud di Riad, in Arabia Saudita. La Serie A tornerà subito in campo 48h dopo Sampdoria-Juventus, venerdì alle 20:45 con Fiorentina-Roma.

LA SITUAZIONE – Verso Inter-Genoa, Thiago Motta e Antonio Conte dovranno vedersela con tantissime assenze (vedi articolo). Il tecnico leccese in particolare dovrà praticamente re-inventarsi tutto il centrocampo, vista l’assenza di Marcelo Brozovic per squalifica, e gli infortunati Nicolò Barella, Stefano Sensi, Roberto Gagliardini e Kwadwo Asamoah (anche Antonio Candreva out per problemi fisici). Spazio dunque alla possibile novità Milan Skriniar nella posizione di centrocampista, e il quasi certo esordio di Lucien Agoumé, giovane 17enne francese della primavera. Thiago Motta non è da meno, dato che oltre i lungodegenti Kouame, Zapata, Lerager, dovrà vedersela anche con lo squalificato Goran Pandev e la possibile assenze del capitano Domenico Criscrito. Le due squadre inoltre, assenze a parte, non stanno attraversando un buon momento in campionato, rispettivamente con il pareggio quasi sul finire di Vlahovic contro la Fiorentina, e la sconfitta nel derby contro la Sampdoria. Ecco perché oggi più che mai le scelte al fantacalcio potrebbero costare una giornata intera!

CHI SCHIERARE – Inter-Genoa si giocherà in totale emergenza per entrambi i tecnici. Thiago Motta in attacco si affida al solo Andrea Pinamonti. L’ex primavera dell’Inter ad oggi non ha brillato in rossoblù, e giocherà nella posizione di unica punta nel 3-5-1-1, non è consigliabile ma praticamente obbligato. Nell’Inter manca anche Lautaro Martinez, e Romelu Lukaku dovrà guidare l’attacco interista ma contro Roma, Barcellona e Fiorentina è apparso visibilmente stanco. Ecco perché la scelta ricade forte sul giovanissimo gioiello della primavera Sebastiano Esposito, che così come il giovane Agoumé potrebbero essere lanciati dal 1′, puntiamo forte sulla loro voglia di mettersi in mostra, schierateli! Del resto avete scommesso su di loro puntando appena 1 “fantamilione”. A centrocampo spazio a Shone e alla “garra” di Kevin Agudelo, tornato dalla squalifica.

CHI NON SCHIERARE – In difesa il Genoa potrebbe qualche occasione di troppo, considerando l’assenza di Cristian Zapata e, probabilmente, di Domenico Criscito. A centrocampo Cassata potrebbe sostituire Pandev, anche se tecnicamente parliamo di due giocatori assolutamente diversi. Nell’Inter lo slovacco Milan Skiniar potrebbe essere una vera incognita, in attesa di scoprire sviluppi riguardi Borja Valero. Il difensore potrebbe essere schierato nella posizione di centrocampista davanti la difesa, esperimento forzato in ottica fantacalcio.

LA FORMAZIONE – Ecco l’undici titolare da schierare in Inter-Genoa (3-4-3): Handanovic, Criscito, de Vrij, Ghiglione; Vecino, Schone, Agudelo, Lukaku, Esposito, Pinamonti.