Fantacalcio Inter: i consigli per la 21ª giornata di Serie A (Inter-Lazio)

Serie A significa anche Fantacalcio con i suoi consigli. Per i fantallenatori ci sarà un motivo in più per guardare l’Inter soprattutto se si hanno calciatori nerazzurri in rosa. Per chi ha dubbi di formazione, ecco a voi i giocatori consigliati e sconsigliati dell’Inter per la ventunesima giornata di campionato, Inter-Lazio

SECONDA DI RITORNO − Dopo una ventesima giornata anomala con quattro partite rinviate, si profilerà in questo lungo weekend una seconda ritorno integra anche se con qualche spezzatino di troppo. Ultima gara da disputarsi martedì 11 gennaio Cagliari-Bologna. Con la Serie A in campo riecco anche il Fantacalcio. Occhio come sempre alla formazione da schierare, bisogna porre grande attenzione per evitare buchi tra difesa, centrocampo o attacco.

ESORDIO − Quella di stasera tra Inter e Lazio sarà la prima gara vera e propria del 2022 nerazzurro. Il pasticcio di Bologna con tanto di Inter vs Inter ha permesso a Simone Inzaghi quantomeno di recuperare l’intero parco attaccanti. Primo fra tutti Edin Dzeko, fuori per Covid-19 nella non partita del Dall’Ara. I nerazzurri vogliono iniziare al meglio il nuovo anno in modo da dare continuità alla lunga serie di risultati utili consecutivi ottenuti in campionato nell’ultimo mese e mezzo di 2021. Parlando in ottica Fantacalcio, alcuni giocatori dell’Inter possono essere schierati. Occhio però anche ai consigliati e agli sconsigliati di Inter-Lazio.

INTERISTI DA FANTACALCIO − Il girone di ritorno dell’Inter è stato molto positivo anche per i nerazzurri al Fantacalcio. Lautaro Martinez ha chiuso con la miglior fantamedia della rosa di Simone Inzaghi (8.16) mentre Handanovic e Dumfries sono saliti sul podio tra i giocatori con la miglior fantamedia di tutta la Serie A (categoria portiere e difesa). A poche ore dal fischio d’inizio e dal deadline della formazione fantacalcistica (occhio all’anticipo odierno delle 12.30 Venezia-Milan), vi proponiamo i giocatori consigliati, sconsigliati e le possibili sorprese dell’Inter in Inter-Lazio.

GIOCATORI CONSIGLIATI − In Inter-Lazio, è da inserire al Fantacalcio Ivan Perisic. Il croato è uno dei migliori dell’Inter, una grande sorpresa di questi primi cinque mesi targati Inzaghi. Il vice campione del Mondo è un vera propria ala vecchio stampo puntale in fase difensiva e molto pericoloso quando è l’ora di offendere. Contro la Lazio può seminare il panico sul lato del non temibilissimo Hysaj.

L’assenza di Calhanoglu peserà e non poco nel centrocampo nerazzurro ma occhio alla carta Arturo Vidal. In Inter-Lazio, Inzaghi ha bisogno dei suoi inserimenti e del suo temperamento per mettere in difficoltà il centrocampo a specchio di Maurizio Sarri. La Lazio in difesa è una squadra che soffre molto le infilate senza palla e lo dimostra anche il dato dei gol subiti (37). Per il centrocampista cileno sarà un’opportunità da sfruttare al massimo. Inoltre, i biancocelesti sono la sua vittima preferita in Italia insieme alla Roma (vedi articolo).

GIOCATORI SCONSIGLIATI − Passando agli sconsigliati di Inter-Lazio, meglio evitare l’ex di turno Stefan de Vrij. L’olandese non sta vivendo una delle sue migliori stagioni all’Inter anche a causa dell’infortunio rimediato in Nazionale che lo ha tenuto ai box per un mese. Storicamente, quando gioca contro i biancocelesti va spesso in difficoltà (come nella gara d’andata) soffrendo la mobilità di Immobile e gli inserimenti del gigante Milinkovic Savic. Per questa ventunesima giornata, meglio evitarlo al Fantacalcio.

POSSIBILE SORPRESA − In Inter-Lazio, occhio alla sorpresa Federico Dimarco. Il laterale nerazzurro nonostante non parta sempre dal primo minuto si sta dimostrando una risorsa molto utile a gara in corso. Sia da terzo di difesa che da ala al posto di Ivan Perisic, il prodotto del vivaio interista non esce mai dal campo con un’insufficienza. Si può schierare al Fantacalcio contro Lazio poiché potrebbe portare anche bonus grazie al suo educatissimo mancino. Al momento rimane in ballottaggio con Bastoni ma la sensazione è che il campione d’Europa è in vantaggio per una maglia dal 1′. Occhio all’ex Verona a gara in corso.

GIOCATORI INDISPONIBILI − Quanto agli indisponibili di Inter-Lazio, l’Inter deve fare a meno di Calhanoglu, che non ha scontato la squalifica a Bologna. Out anche il giovane Brazao, Martin Satriano, rientrato dal Covid-19 ma non ancora a disposizione, e Alex Cordaz positivo.