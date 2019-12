FANTACALCIO – Inter, come gestire il centrocampo in vista del mercato

Dopo otto giorni di meritato riposo nel corso di questa pausa natalizia i giocatori dell’Inter allenati da Antonio Conte ieri sono tornati ad allenarsi ad Appiano Gentile. Il fantacalcio invece non riposa mai, anzi! Tra le leghe si respira già aria di mercato. Ecco come gestire la tua rosa – chi svincolare e non – in vista del mercato di gennaio.

IL CENTROCAMPO – Nessuna squadra ha mandato diversi centrocampisti in gol come l’Inter. Giocatori che dominano la classifica non solo dei gol ma anche degli assist, anche qui 7. Tanti infortuni però hanno costretto Conte a cambiare diversi uomini, tra gli altri: Stefano Sensi, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic che hanno giocato insieme solo ad inizio campionato. Poi spazio a qualsiasi soluzione come Borja Valero, Roberto Gagliardini, Matìas Vecino e addirittura il giovane primavere Lucien Agoumé, visto contro il Genoa. Sensi è finalmente tornato a disposizione, ad inizio stagione aveva trovato già tre gol. La pausa natalizia servirà a recuperare tanti giocatori, a partire proprio dal centrocampo. Per questo motivo andrà rivista la posizione dell’uruguayano Vecino, che solo in poche occasioni ha convinto il tecnico leccese. Puntate forte sul duo formato da Sensi e Barella, anche se gli infortuni degli ultimi mesi devono essere un campanellino d’allarme in vista dei prossimi mesi. Per questo motivo conviene coprirsi con un giocatore dalla titolarità assicurata come Marcelo Brozovic. Attenzione anche al mercato nerazzurro, perché la dirigenza potrebbe regalare a Conte un rinforzo chiamato Arturo Vidal, e a quel punto uno dei due italiani potrebbe rischiare il posto da titolare. Come gestire Roberto Gagliardini? Il calciatore interessa a diversi club di Serie A, uno su tutti la Fiorentina, anche se la sua partenza potrebbe rinviarsi a giugno. Quando chiamato in causa ha risposto bene, anche meglio di Vecino, per questo motivo va tenuto se acquistato ad una cifra non superiore ai 5 fantamilioni. Borja Valero difficilmente ritroverà una maglia da titolare, ancor peggio il francese Lucien Agoumé, che per questa stagione resta solo una scommessa da prestare, momentaneamente, al settore giovanile. Meglio svincolarli.