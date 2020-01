FANTACALCIO â€“ Inter-Atalanta, consigli su chi schierare (19a giornata)

FANTACALCIO – Inter-Atalanta, consigli su chi schierare (19a giornata)

Condividi questo articolo

Inter-Atalanta sarà l’ultimo match del girone di andata, decisivo anche per capire chi si aggiudicherà il titolo di campione d’inverno, ecco i consigli su chi schierare e non al Fantacalcio. La 19ª giornata di Serie A è alle porte e con essa sta per iniziare una nuova giornata di campionato per i fantallenatori. Si comincia oggi con l’anticipo Cagliari-Milan alle 15:00, subito dopo due big-match come Lazio-Napoli alle 18:00 e in serata proprio la sfida di San Siro tra Antonio Conte e Gian Piero Gasperini.

LA SITUAZIONE – In vista di Inter-Atalanta, anche al fantacalcio è tempo di bilanci per quanto riguarda il girone di andata. Il mercato – e dunque l’asta di riparazione – si avvicina, e con esso anche determinate scelte che potrebbero dire molto in vista della seconda parte di stagione. Nei giorni scorsi abbiamo analizzato reparto per reparto (difesa, centrocampo e attacco) per quanto riguarda la squadra allenata da Antonio Conte. Ma oggi parliamo di campo e dunque di scelte nell’immediato: rispetto la partita giocata a Napoli, i nerazzurri oltre l’infortunato Danilo D’Ambrosio potrebbero non convocare anche Matìas Vecino a causa di qualche problema fisico ma non solo, dato che potrebbe partire con destinazione Londra. Assenti anche Milan Skriniar e Nicolò Barella squalificati. Dopo tre giornate in panchina ritorna dunque Diego Godin, pronto a riscattare una stagione ad oggi altalenante e con una fantamedia al di sotto la sufficienza. Solo buone notizie invece per quanto riguarda l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: tutti a disposizione del tecnico che recupera al 100% anche Duvan Zapata, che secondo le ultime indiscrezioni però siederà in panchina così come il connazionale Luis Muriel, entrambi pronti (così come Malinovskyi) a subentrare a partita in corso. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku in casa sfideranno dunque il “papu” Gomez e Josip Ilicic. Occhio però alle difese: si sfidano rispettivamente la miglior difesa (e terzo miglior attacco del campionato) contro il migliore attacco.

CHI SCHIERARE – Fatte tutte le considerazioni del caso, in difesa le scelte sono praticamente tutte fatte: spazio ad Alessandro Bastoni, da schierare oggi più che mai al fantacalcio, titolare all’Inter sfiderà la sua ex Atalanta. In difesa al fantacalcio domina però la squadra di Gian Piero Gasperini, con i difensori “bomber” come Gosens e Castagne, entrambi con una fantamedia pari al 6,5. A centrocampo il top per questa giornata è Alejandro Gomez, con ben 6 gol realizzati (praticamente quanto Correa in attacco) e una fantamedia vicinissima al 7 in pagella. Torna anche Stefano Sensi dal primo minuto, schieratelo. In attacco la situazione si fa interessante: il consiglio è quello di schierare comunque Zapata e Muriel in attacco (non insieme) coprendovi in panchina, almeno uno dei due dovrebbe entrare e potrebbe fare molto male alla difesa nerazzurra. Inamovibile Josip Ilicic in questo momento, così come il duo formato da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

CHI NON SCHIERARE – In difesa Diego Godin ha perso continuità e ha assoluto bisogno di ritrovare fiducia e sicurezza nei propri mezzi. Il bonus per questa giornata non è da escludere ma contro questa Atalanta un rischio evitabilissimo. Il leggera ripresa Cristiano Biraghi anche se materialmente la spinta sulla fascia sinistra per l’Inter è quasi inesistente, questa giornata potrebbe soffrire e non poco gli esterni tuttofare di Gian Piero Gasperini. Salvo Toloi anche il resto della difesa atalantina potrebbe soffrire le offensive del duo interista, meglio evitare.

LA FORMAZIONE – Ecco dunque l’undici titolare da schierare in vista di Inter-Atalanta (3-4-3): Handanovic; De Vrij/Bastoni, Gosens, Castagne; Sensi, Candreva, Freuler, Gomez; Lautaro Martinez, Lukaku, Ilicic.