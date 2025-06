Fabregas mette tutti d’accordo all’Inter: con lui post Inzaghi indolore!

Si chiude il ciclo di Simone Inzaghi, che potrebbe passare il testimone dell’Inter a Cecs Fabregas. L’allenatore del Como riesce nel complicato compito di mettere tutti d’accordo.

IL POST – Voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo non è mai facile, soprattutto quando la storia appena conclusasi ha una trama coinvolgente, ricca di momenti emozionanti. I quattro anni scritti da Simone Inzaghi a Milano sono destinati a restare impressi nella memoria nerazzurra, ma la sua scelta di sposare la causa dell’Al Hilal impone all’Inter di guardare in un’altra direzione. E proprio lì compare la sagoma di Cecs Fabregas, l’allenatore del Como su cui la dirigenza interista ha poggiato lo sguardo da tempo. Un profilo fresco, giovane, entusiasta, che sembra davvero poter mettere d’accordo tutti, anche chi fa fatica a digerire il finale con Inzaghi.

Fabregas il prescelto dell’Inter? Le caratteristiche ci sono tutte!

IMPRINTING – Tra i diversi nomi di allenatori che nelle ultime ore hanno circolato nell’orbita Inter, quello di Cecs Fabregas riesce nell’impresa di accontentare tutti. Lo spagnolo sembra scatenare pochi dubbi ed esitazioni: sono numerosi i tifosi interisti che apprezzano le caratteristiche del tecnico, ampiamente conosciuto anche grazie alla sua carriera da allenatore. La giovane età (38 anni), la grinta e l’audacia mostrate nella sua avventura al Como, un gioco fluido e riconoscibile, un comportamento corretto e professionale. E, perché no, anche l’interesse che lo stesso Fabregas ha più volte dimostrato per l’Inter, dichiarandolo apertamente davanti ai media, può aver fatto la sua parte. L’allenatore, infatti, non ha mai nascosto l’attenzione nei riguardi della tattica e del gioco di Inzaghi, seguendolo anche da vicino in occasione di più partite. L’imprinting, quindi, potrebbe già esserci stato da tempo tra le due parti, che nelle ultime ore sembrano sempre più vicine.