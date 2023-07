Fabbian sorpresa del precampionato. Inter, non fare il solito errore

Fabbian, classe 2003, sta sorprendendo tutti in questo inizio di stagione. L’ex Reggina ha tante pretendenti che lo accoglierebbero in prestito. L’Inter potrebbe inserirlo in qualche affare come successo con Mulattieri. Ma se l’Inter provasse a dargli fiducia?

TANTE RICHIESTE − Giovanni Fabbian, quest’estate, è rientrato dal prestito alla Reggina. Il ragazzo ha iniziato la preparazione sotto la guida di Simone inzaghi. Subito, il classe 2003 ha mostrato le sue qualità siglando un gol nell’amichevole con il Lugano. Con gli amaranto il centrocampista ha firmato 8 gol e 1 assist nell’ultima Serie B. Dopo aver brillato precedentemente anche nell’Inter Primavera (8 centri e 4 assist), Giovanni ha convinto tutti. Durante questa finestra di mercato alcuni club di Serie A si sono proposti. La squadra che si è mossa con più insistenza per Fabbian sembra essere stata il Frosinone. I ciociari sono pronti ad accoglierlo in prestito nella stagione del loro ritorno in A. Nei giorni scorsi sembra, però, che anche Lecce, Torino e Bologna abbiano chiesto informazioni. Tiene banco anche la possibilità di un inserimento di Fabbian nell’affare che porterebbe a Lazar Samardzic dell’Udinese.

Fabbian da mezzala all’Inter è utopia?

E se Fabbian alla fine rimanesse in rosa? È questa la domanda che ci poniamo e che forse al momento rappresenta un’utopia. L’Inter ha sempre dato poco spazio ai giovani emersi dalla Primavera o dai prestiti. Il club nerazzurro ha usato questi ragazzi spesso come contropartite o mezzi per arrivare ad una plusvalenza. Va detto, in Italia è una tendenza che non colpisce solo l’Inter. Nonostante ciò, crediamo che Fabbian possa costituire un’eccezione. Ad ora, le priorità dell’Inter sono l’attaccante e i portieri. L’acquisto di un ulteriore centrocampista sembra essere passato in secondo piano. Di conseguenza, i tempi per poter fare questa operazione potrebbero allungarsi. Ed ecco che l’inserire Fabbian nei meccanismi della mediana nerazzurra potrebbe avere un senso. In più, il classe 2003 ha già rivestito il ruolo di mezzala nella Reggina. Per cui, Fabbian ha esperienza a interpretare determinati compiti soprattutto in fase di inserimento.