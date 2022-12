Fabbian si conferma diamante grezzo! Inter, una chance da non sprecare

Giovanni Fabbian continua a stupire con la maglia della Reggina. Per il centrocampista oggi, contro il Brescia, ennesima grande prestazione coronata da un gol e da un assist (qui report) Per l’Inter, proprietaria del cartellino, si manifesta una chance da non sprecare

DIAMANTE – Giovanni Fabbian si conferma come vera sorpresa del campionato di Serie B. Il centrocampista di proprietà dell’Inter, in prestito alla Reggina, è diventato uno degli uomini chiave della squadra allenata da Filippo Inzaghi che sta esaltando le qualità del talento classe 2003, che oggi contro il Brescia ha siglato il quinto gol del suo campionato, servendo a Menez l’assist del definitivo 0-2. Il gol siglato al Rigamonti racchiude alcune delle qualità per cui Fabbian si sta facendo apprezzare: inserimento perfetto ed avvitamento di testa, con la palla che si deposita in rete. Qualità non banali per un centrocampista di quell’età. Per l’Inter si sta manifestando una ghiotta opportunità da non fallire.

CHANCE – Fabbian è un vero e proprio diamante grezzo. Il lavoro a Reggio Calabria con Inzaghi lo sta aiutando a crescere in maniera esponenziale, preparandolo, di fatto, al grande salto in Serie A. L’Inter, proprietaria del cartellino, ha la chance di riportare alla base il talento per cercare di inserirlo subito nelle rotazioni. Nella prossima stagione, a meno di sorprese, non farà più parte della rosa nerazzurra Gagliardini ed il giovane talento è un perfetto rincalzo da far crescere assieme ad Asllani, sotto la “supervisione” di Barella, Brozovic e Calhanoglu.