Fabbian, Reggina-Inter partita non banale. Occasione da sfruttare

Reggina-Inter non sarà soltanto un’amichevole per Giovanni Fabbian, che sta brillando in questa prima parte di stagione con la maglia del club calabrese. Il giovane centrocampista è infatti di proprietà nerazzurra e per lui, quella del 22 dicembre alle ore 18, è una grande occasione per mettersi in mostra proprio davanti al suo club.

OCCASIONE – Giovanni Fabbian sta stupendo tutti in questa prima parte di stagione in Serie B, con la maglia della Reggina. Arrivato in prestito proprio dall’Inter, il centrocampista classe 2003 è stato subito lanciato dal tecnico Filippo Inzaghi che ne ha riconosciuto le doti. E a ragione. Quattro sono le reti segnate fin qui in campionato e una con la nazionale Under 20 italiana. Non male, considerando che si tratta a tutti gli effetti della prima stagione tra i professionisti. Fabbian il 22 dicembre avrà quindi la possibilità di mettersi in mostra anche davanti all’altro fratello Inzaghi, Simone, per cercare – chissà – di convincerlo delle sue qualità e a considerarlo per un possibile posto nel futuro centrocampo dell’Inter. Un’occasione, insomma, da non sprecare.