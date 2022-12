Fabbian pedina di scambio Inter? Errori da non ripetere. Scelte ora chiare

Giovanni Fabbian continua a stupire tutti in Serie B con la maglia della Reggina, dopo aver conquistato lo scudetto con l’Inter Primavera. In prestito dai nerazzurri, la sua stagione fin qui è tutta da incorniciare. Si parla già del suo futuro e di possibili squadre interessate. In Viale della Liberazione conoscono bene il talento del ragazzo e non vorranno certo ripetere vecchi errori del passato.

DIAMANTE GREZZO – Giovanni Fabbian si sta mettendo in luce con la maglia della Reggina. Rappresenta perfettamente il prototipo del centrocampista moderno: capace di ricoprire più ruoli aiutando la squadra in tutte le fasi della partita, ma soprattutto si inserisce in area di rigore trovando gol da centravanti puro. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e attualmente in prestito in Serie B alla Reggina, non solo è uno dei migliori giovani in circolazione, ma tra le rivelazioni più belle di questa prima parte di stagione nel campionato cadetto. Campione d’Italia con l’Inter Primavera la scorsa stagione, fin qui ha già messo a segno ben cinque gol e un assist, in sedici partite disputate. Il campionato è ancora lungo, ma una volta conclusa la sua stagione a Reggio Calabria, il ragazzo tornerà regolarmente a Milano. Si parla già del suo futuro, e in Viale della Liberazione c’è tutta l’intenzione di non commettere errori già visti in passato. Il caso più eclatante ovviamente è quello legato a Nicolò Zaniolo, ceduto alla Roma come contropartita per arrivare a Radja Nainggolan. Ma anche lo stesso Cesare Casadei, fin qui occupato con l’Under-21 del Chelsea, anche se quest’ultimo è stato ceduto per motivi di bilancio con la società ben consapevole del sacrificio.

TRATTAMENTO DIVERSO – L’Inter è ben consapevole del potenziale del giovane Fabbian e per questo motivo dovrà preservarlo ad ogni costo. La gestione del suo talento dovrà essere impeccabile, ma di certo avrà bisogno di continuare a giocare per esprimere al meglio tutte le sue qualità. Non a caso, le sue prestazioni sono arrivate anche in casa Atalanta, sempre attenti quando si parla di giovani talenti. Qualcuno ha anche azzardato, inserendolo come possibile pedina di scambio per arrivare a Giorgio Scalvini, altro giocatore che piace tanto all’Inter. Errore chiaramente da non commettere, Beppe Marotta e Piero Ausilio lo sanno. La loro intenzione sarà quella di mettere il giocatore a disposizione di Simone Inzaghi al prossima estate, in modo tale da poterlo visionare più da vicino. Poi sarà compito suo e della dirigenza decidere la cosa migliore da fare per il ragazzo. Non è da escludere la permanenza, considerando l’addio certo di Roberto Gagliardini. Al massimo sarà prestito, magari in Serie A per continuare a crescere, ma nessuna cessione.