Fabbian-Inter, presto il momento della verità: vale la pena riportarlo a casa?

Fabbian continua a far parlare di sé, anche senza essere titolare fisso al Bologna. Il centrocampista classe 2003, cresciuto nel vivaio nerazzurro e ceduto in estate per 5 milioni di euro, è al centro di una riflessione importante per l’Inter. La società di Viale della Liberazione si è riservata un diritto di recompra a 12 milioni, esercitabile entro l’estate 2025. Ma il momento della scelta sta per avvicinarsi.

QUESTIONE DI ATTITUDINE – Giovanni Fabbian non è più una novità: mezzala con spiccata propensione all’inserimento, buona tecnica e senso del gol. Ma è proprio questa sua natura offensiva che pone l’Inter di fronte a un bivio. In rosa c’è già Davide Frattesi, giocatore dalle caratteristiche molto simili, spesso impiegato a gara in corso proprio per dare energia e profondità. L’idea di cedere Frattesi per fare spazio a Fabbian, però, sembra poco logica, anche alla luce della valutazione economica ben più alta dell’ex Sassuolo. La vera differenza tra i due potrebbe essere l’attitudine. Fabbian, a differenza di Frattesi, accetterebbe più facilmente un ruolo da alternativa, consapevole della necessità di crescere gradualmente. Anche al Bologna, infatti, il minutaggio è limitato: Vincenzo Italiano lo utilizza spesso nei finali di gara per sfruttarne le doti da incursore.

Inter, pienone a centrocampo! Evitare doppioni

NUOVO ARRIVATO – A complicare ulteriormente la questione, c’è l’arrivo ormai certo di Luka Sucic. Il giovane talento croato, in arrivo dalla Dinamo Zagabria, ha già firmato con l’Inter e a giugno sarà a disposizione di Simone Inzaghi. Anche lui è un centrocampista offensivo, con qualità che si sovrappongono a quelle di Fabbian e Frattesi. Con una mediana affollata e tanti impegni stagionali, la scelta su Fabbian non è scontata. L’Inter dovrà valutare se puntare su un giovane di prospettiva, cresciuto in casa, oppure concentrarsi su profili già affermati. La sensazione è che la decisione, stavolta, non sarà solo tecnica, ma anche strategica.