Fabbian, l’Inter osserva il suo centrocampista-goleador: quale futuro?

L’Inter osserva Giovanni Fabbian, che brilla con la maglia della Reggina in Serie B. Il centrocampista di proprietà nerazzurra, alla sua prima stagione tra i professionisti, ha messo già a referto ben sette reti in ventuno presenze. Compresa la doppietta di ieri alla Ternana. Quale futuro per lui?

CENTROCAMPISTA GOLEADOR – Giovanni Fabbian si sta mettendo in luce in questa stagione con la maglia della Reggina, contribuendo alle fortune della squadra attualmente seconda in classifica a pari punti con il Genoa. Anche ieri, nella sfida contro la Ternana, il centrocampista di proprietà dell’Inter ha messo a segno due reti, rendendosi così fondamentale nella vittoria della sua squadra. Con sette gol all’attivo in ventuno presenze, i nerazzurri osservano l’andamento di Fabbian, studiando naturalmente quello che può essere il miglior futuro per lui e per la sua crescita.

SUBITO CHANCE? – Non è da escludere, nei possibili scenari, che l’Inter possa puntare su Fabbian già in Prima Squadra dal prossimo anno. Come sappiamo, Roberto Gagliardini è in scadenza di contratto e difficilmente prolungherà il suo accordo (vedi articolo). Quale miglior sostituto, quindi, che rientra anche nei paletti di sostenibilità a cui l’Inter deve fare affidamento? Il rischio in questo caso, per Fabbian, è che la mancanza di un minutaggio adeguato possa minare il suo percorso di crescita. Forse un’altra stagione in prestito potrebbe essere utile al giocatore, più che restare come sesto centrocampista. Una scelta che l’Inter deve ponderare bene, per non intaccare quello che sembra un vero e proprio talento cresciuto in casa.