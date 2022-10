Fabbian continua a brillare in Serie B: protagonista, ma la Reggina perde

Giovanni Fabbian è ormai titolare inamovibile alla Reggina. Il classe 2003 in prestito dall’Inter ai granata ha fatto l’ennesima prestazione importante della sua stagione. Non è però bastato, il Parma ha infatti battuto i calabresi.

BRILLA – Giovanni Fabbian continua a brillare in Serie B (vedi riepilogo prestiti). Il centrocampista classe 2003 ha giocato la nona partita su nove con la Reggina, nel match in trasferta contro il Parma. I granata hanno perso 2-0, ma la prestazione del 14 è di livello. Gli è mancato soltanto il gol, sfiorato tra l’altro in una bella occasione per i calabresi.

I NUMERI – I numeri della partita di Fabbian sono notevoli, soprattutto ricordandosi che si tratta di un ragazzo di appena 18 anni alla prima vera esperienza. 36 i tocchi totali nei 90 minuti giocati, un solo passaggio chiave, ma ben 5 conclusioni, di cui 2 nello specchio della porta. Come già detto sfiora il gol, ma dà una mano al centrocampo vincendo 7 duelli su 13. Fondamentale, ma non può far reparto da solo, anche in fase difensiva. Sono due i salvataggi, un passaggio intercettato e cinque palloni recuperati. I tackle riusciti sono poi 3 su 3 provati.

INZAGHI – Chi se lo gode nel frattempo è sicuramente Filippo Inzaghi. Fabbian ha già segnato 3 gol, in appena nove partite. È infatti tra i titolarissimi del fratello del mister, Simone Inzaghi. Una stagione dal fratello in Serie B per farlo crescere e chi può dirlo, prepararlo a lottare per un posto in prima squadra. Intanto sarà fondamentale ritrovare i 3 punti la prossima partita, dove la Reggina affronterà il Perugia, ultimo. Fabbian ha sicuramente ancora tanta strada da fare, ma quella imboccata al momento è quella giusta.