Europei e Inter, weekend nerazzurro a EURO 2024!

È arrivato il momento tanto atteso: gli Europei inizieranno finalmente questa sera, con la sfida tra Germania e Scozia. Sarà, peraltro, un weekend a forte rappresentanza nerazzurra: questi, infatti, gli impegni dei giocatori dell’Inter nei primi giorni di EURO 2024.

RAPPRESENTANZA NERAZZURRA – Sono tanti i giocatori dell’Inter impegnati in questi Europei, che prenderanno ufficialmente il via questa sera. Dimostrazione ulteriore del livello della rosa che nel campionato appena conclusosi ha conquistato il ventesimo scudetto (quello della seconda stella) in faccia al Milan. Un calendario di partite chiaramente fitto quello che attende le nazionali a EURO 2024. Ma se dovesse mancarvi l’Inter, ecco che i prossimi due giorni possono arrivare in vostro aiuto.

Europei e Inter: gli impegni dei nerazzurri nel weekend

SABATO 15 – Nella giornata di domani, sabato 15 giugno, si parte alle ore 15 con la sfida fra Ungheria e Svizzera. Ed ecco il primo giocatore dell’Inter impegnato in questi Europei: Yann Sommer, pronto a difendere i pali della nazionale elvetica. Successivamente, alle ore 21, è il grande momento del blocco (ner)azzurro: Italia-Albania, con ben cinque giocatori impegnati da una parte (Barella, Frattesi, Darmian, Dimarco, Bastoni) e Kristjan Asllani dall’altra. In una sfida già importante per il gruppo B di EURO 2024.

DOMENICA 16 – Ma non c’è tempo di riposare, perché domenica ci sarà ancora una volta l’occasione di ammirare giocatori dell’Inter in questi Europei. E, nel dettaglio, ci sarà un altro faccia a faccia proprio come quello di Italia-Albania. Ad affrontarsi saranno Denzel Dumfries e Stefan de Vrij da una parte, con il neo-arrivato Piotr Zielinski dall’altra in Polonia-Olanda. Appuntamento proprio domenica 16 giugno alle ore 15.