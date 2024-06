EURO 2024: numeri di maglia dei calciatori dell’Inter agli Europei

L’Inter sarà ben rappresentata a EURO 2024 ma in occasione degli Europei in Germania molti nerazzurri vestiranno numeri di maglia diversi da quelli utilizzati a Milano. Scelte curiose, molte legate al “tradizione” nella propria nazionale. Ecco tutti i dettagli e l’elenco completo

MILANO – L’Inter di Simone Inzaghi campione d’Italia si presenta ai nastri di partenza di UEFA EURO 2024 con tredici convocati. Praticamente poco più di metà rosa (52%). Tredici nerazzurri divisi in sette nazionali e suddivisi inizialmente in quattro gironi. La principale rappresentante non può che essere la Nazionale Italiana del CT Luciano Spalletti, che punta proprio sul blocco Inter per confermarsi campione d’Europa anche in Germania. Ma quali sono i numeri di maglia scelti dai calciatori dell’Inter nelle rispettive nazionali per EURO 2024? Scopriamolo subito insieme!

Sommer: il numero 1 dell’Inter si conferma a EURO 2024

A1 – Nel Gruppo A è presente solo il portiere Yann Sommer con la Svizzera, che vede la conferma del suo numero 1 nerazzurro. Sommer è uno dei tre campioni d’Italia ad avere lo stesso numero sia all’Inter sia in nazionale. Il portiere svizzero se la vedrà soprattutto contro i padroni di casa della Germania, oltre a Scozia e Ungheria, che lotteranno a tre per il passaggio del turno.

Italia: i numeri di maglia nerazzurri agli Europei

B6 – Stessa situazione, in parte, nel Gruppo B, dove il centrocampista Kristjan Asllani si presenta tra le file della sua Albania con il 21. Nello stesso girone anche l’Italia, che si presenta con cinque nerazzurri ma tutti con numeri diversi. Impossibile confermare i numeri 95, 36 e 32, così il difensore Alessandro Bastoni, il jolly Matteo Darmian e l’esterno Federico Dimarco optano rispettivamente per il 23, il 13 e il 3. Di conseguenza il centrocampista Nicolò Barella, senza il 23 nerazzurro, sceglie il 18 azzurro, mentre l’alter ego Davide Frattesi lascia il 16 per il 7. Completano il girone Croazia e Spagna, che renderanno difficile la vita alla coppia Albania-Italia.

Calciomercato Inter: Zielinski nerazzurro già a EURO 2024?

D5+1 – Nessuna presenza nerazzurra nel C, invece nel Gruppo D va in scena anche il gioco delle coppie. Nell’Austria l’attaccante Marko Arnautovic riduce di un’unità il suo numero, passando dall’8 nerazzurro al 7. Nella Francia ci sono il difensore Benjamin Pavard, che sceglie il 2 non potendo utilizzare il 28, e l’attaccante Marcus Thuram, che opta per il 15 al posto del 9. Nell’Olanda presenti il difensore Stefan de Vrij, che conferma il suo 6 nerazzurro, e l’esterno Denzel Dumfries, che radoppia il suo numero e dal 2 passa al 22. Nessun interista tra le fila della Polonia, anche se in teoria si può già considerare nerazzurro il centrocampista Piotr Zielinski (Napoli), che in Germania vestirà la maglia numero 10… in attesa dell’annuncio ufficiale della sua firma con l’Inter. Impossibile che i numeri di maglia per Zielinski coincidano tra Inter e Polonia.

Turchia: Calhanoglu unico capitano nerazzurro in Germania

F1 – Inter assente anche nel girone E, mentre nel Gruppo F è presente il centrocampista Hakan Calhanoglu, che da capitano guiderà la sua Turchia – contro Georgia, Portogallo e Repubblica Ceca – dimezzando il 20 nerazzurro in favore del 10. Stesso numero del polacco Zielinski, quindi. Per il resto, l’unico “doppione” in casa Inter è il 7, scelto sia dall’italiano Frattesi sia dall’austriaco Arnautovic. Chi la spunterà? Di seguito l’elenco dei numeri di maglia degli interisti a EURO 2024.

EURO 2024: numeri di maglia dei calciatori dell’Inter

1. Yann SOMMER (Svizzera)

2. Benjamin PAVARD (Francia)

3. Federico DIMARCO (Italia)

6. Stefan DE VRIJ (Olanda)

7. Marko ARNAUTOVIC (Austria) e Davide FRATTESI (Italia)

10. Hakan CALHANOGLU (Turchia) + Piotr ZIELINSKI (Polonia)

13. Matteo DARMIAN (Italia)

15. Marcus THURAM (Francia)

18. Nicolò BARELLA (Italia)

21. Kristjan ASLLANI (Albania)

22. Denzel DUMFRIES (Olanda)

23. Alessandro BASTONI (Italia)