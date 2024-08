Esuberi Inter, ancora 3 (+1) da dover piazzare: il tempo stringe!

Il numero degli esuberi in casa Inter è sempre simbolico a inizio estate ma non è strano arrivare agli ultimi giorni di calciomercato con più di una pedina da piazzare. Al momento restano in tre i giocatori da piazzare, più un quarto in bilico.

LA SITUAZIONE – Mancano esattamente otto giorni alla chiusura del calciomercato estivo e l’Inter ha praticamente concluso tutti i suoi movimenti. In entrata, si attende solamente l’arrivo di un nuovo braccetto. Il profilo è stato trovato: si tratta di Tomas Palacios. Il giocatore argentino classe 2003 dovrebbe arrivare ad inizio settimana prossima. A tal proposito ieri è avvenuto un incontro piuttosto positivo tra il club nerazzurro, l’Independiente Rivadavia e l’intermediario Marcelo Simonian. Acquistato il difensore, l’Inter chiuderà definitivamente il suo mercato in entrata. Quanto alle uscite, ancora c’è qualcosina da sistemare. Sono praticamente in quattro alla ricerca di una nuova destinazione: Andrei Ionut Radu, Eddie Salcedo, Joaquin Correa e Franco Carboni. Quest’ultimo, sistemato ad inizio estate al River Plate, potrebbe clamorosamente ritornare ad Appiano Gentile. Prevista, infatti, la rescissione del contratto dopo appena un mese e mezzo.

Esuberi Inter, quattro diverse situazioni: non sarà facile

DA SISTEMARE – Dopo aver sistemato anche Martin Satriano, ormai prossimo a passare al Lens, l’Inter dovrà lavorare per sistemare questi quattro giocatori. Per Radu sembrava tutto fatto con il Sassuolo, ma la trattativa si è arenata. Da capire se prima del gong finale, potrà riaccendersi o se alla fine il portiere rumeno, lo scorso anno in prestito al Bournemouth, andrà in un altro club. Filtra poco interesse, invece, per Salcedo. L’attaccante, classe 2001, ha giocato alcune partite nel precampionato, ma difatti non ha attirato l’attenzione di nessuno nello specifico. La soluzione Serie B potrebbe comunque ritornare alla ribalta. Lo scorso anno ha giocato al Lecco, poi retrocesso. Più ingarbugliata la situazione legata a Correa. Il Tucu piace al Genoa e nelle ultime ore si era parlato anche di un interesse della Roma, che oggi ha salutato Paulo Dybala. Il problema in questo caso, oltre alla scarsa continuità dell’argentino, è l’ingaggio da quasi quattro milioni di euro. Infine, appunto, la grana Franco Carboni. Il terzino argentino, fratello di Valentin, è durato appena un mese e mezzo al River Plate. Ora si cerca una nuova sistemazione, a meno di un nuovo dietrofront del club Millonarios.