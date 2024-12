Esposito vede l’Inter. Il gioiello nerazzurro tornerà alla base

Pio Esposito continua a divertirsi con la maglia dello Spezia. Il più piccolo dei fratelli Esposito sogna di tornare all’Inter: due le strade per far rientro alla base di Simone Inzaghi.

FUTURO – L’Inter pensa al futuro. Con la Supercoppa Italiana che si avvicina, in viale della Liberazione si continua a pensare al mercato in entrata a partire dalla prossima stagione. Con Joaquin Correa e Marko Arnautovic pronti a partire, i nerazzurri pensano a chi portare a Milano. Un nome su tutti è quello di Pio Francesco Esposito, giovane talento nerazzurro in prestito allo Spezia. L’attaccante napoletano, cresciuto insieme ai suoi fratelli a Interello, è l’indiziato numero uno per rimpolpare la rosa di Simone Inzaghi che si ritroverà con due attaccanti in meno e con solo tre punti con ben quattro competizioni in programma.

Esposito, un futuro a tinte nerazzurre

IDEE – Il suo eventuale arrivo, sarebbe una promozione a tutti gli effetti per Pio Esposito che si è meritato dopo due anni di continuità con la maglia dello Spezia la chiamata con l’Inter dei grandi. Allo stesso tempo però, Simone Inzaghi e la stessa società hanno fatto già sapere di voler puntare su di lui nell’immediato futuro. In caso cambiasse qualcosa in corso d’opera, Pio Esposito resterà in prestito per un altro anno, magari in Serie A, per poi far rientro alla base a partire dall’estate del 2026. Le idee in testa a Beppe Marotta sono chiare: l’Inter non vuole cedere il più piccolo dei fratelli Esposito, anche il ragazzo lo sa. Adesso non basta che aspettare. Il tempo farà il suo corso naturale.