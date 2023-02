Esposito, segnali di rinascita per il giovane dell’Inter. Nuova vita con il Bari

Sebastiano Esposito sta tornando a brillare dopo un anno e mezzo di anonimato. Il giovane calciatore di proprietà dell’Inter sembra aver trovato la sua dimensione con il Bari in Serie B, ora serve continuità.

RINASCITA – Due partite giocate, neanche interamente, e due gol segnati per Sebastiano Esposito con il Bari. Il giovane di proprietà dell’Inter ricomincia a brillare in Serie B, lì dove ha già ottenuto una promozione con il Venezia ai danni del Cittadella. L’attaccante di Castellammare di Stabia sta incidendo pesantemente sul destino della sua nuova squadra e ha già portato sei punti ai suoi. Rete decisiva contro la Spal, poi gol da fuori area di destro quest’oggi e rigore subito con il Cosenza in quarantacinque minuti (vedi report). Dopo un anno e mezzo buio tra Basilea e Anderlecht l’italiano vuole riprendere il suo futuro in mano. Neanche la benedizione di Romelu Lukaku è servita per giocare in Belgio, adesso Esposito sembra aver ritrovato la luce nella sua carriera. C’è ancora tempo per il classe 2002, richiesta la continuità giusta per tornare in nerazzurro.