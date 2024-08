Esposito e “le partenze a mille”: obiettivo svolta rispetto al passato. Inter attenta

Sebastiano Esposito, calciatore di proprietà dell’Inter, ha iniziato ottimamente la sua esperienza all’Empoli con un gol in Coppa Italia e un rigore procurato nella vittoria contro la Roma per 2-1.

LA SITUAZIONE – Sebastiano Esposito è stato ceduto, in questa finestra estiva di calciomercato, dall’Inter all’Empoli in prestito con diritto di riscatto. Il club toscano ha la possibilità di riscattarlo pagando 5 milioni di euro, senza che i nerazzurri abbiano al contempo l’opzione per il controriscatto. Il calciatore italiano ha iniziato la sua avventura all’Empoli con un gol e un assist nel match di Coppa Italia vinto contro il Catanzaro per 4-1. In Serie A, l’ex canterano nerazzurro si è reso protagonista di un rigore procurato in occasione della seconda sfida di Serie A contro la Roma, match poi terminato con uno storico 2-1 a favore dei toscani.

Esposito e l’obiettivo nel mirino: garantire quella costanza finora mancata all’Inter e non solo!

LA COSTANZA – Esposito, dopo le sue prime presenze con la maglia dell’Empoli, deve ora dimostrare di aver fatto quello step necessario per poter essere considerato di una categoria superiore. Anche con il Bari e con la Sampdoria le sue esperienze erano iniziate bene, però motivazioni di carattere mentale e fisico ne hanno precluso la piena affermazione nei rispettivi contesti. La speranza del calciatore campano è di poter diventare quel calciatore che sogna di essere, all’Empoli, dimostrando all’Inter fino a dove può spingersi il suo talento. I nerazzurri, dal canto loro, hanno fatto una scelta molto chiara per il futuro: mettersi nelle condizioni di poter non avere più il controllo del suo cartellino.