Esposito, al Mondiale per Club per incidere sul futuro! Inter ha 2 opzioni

Sebastiano Esposito rappresenta uno dei pochi esponenti del reparto offensivo dell’Inter presenti al Mondiale per Club. Le sue speranze non si limitano però al presente.

LA CERTEZZA – Sebastiano Esposito è tornato all’Inter dopo il mancato riscatto dell’Empoli dovuto alla retrocessione dei toscani. Il calciatore campano, disimpegnatosi in maniera positiva nel corso della stagione con la squadra di Roberto D’Aversa, sarà dunque a disposizione di mister Cristian Chivu per gli impegni nerazzurri al Mondiale per Club. E dato che, almeno all’inizio, la composizione del reparto offensivo sarà molto limitata, le chances per incidere ci saranno sicuramente.

Esposito-Inter, tra un possibile alleato e la strategia dell’Inter

POTENZIALE SUPPORTO – All’Inter Esposito può contare su un allenatore, come Chivu, che ha dimostrato di non avere alcun timore nel lanciare i giovani di talento. Per quanto sia poco comune, in Europa, parlare ancora di “gioventù da far emergere” a (quasi) 23 anni, il ragionamento deve essere contestualizzato al caso italiano e nerazzurro. All’Inter non è usuale che un classe 2002 abbia lo spazio che desidera, motivo per cui fare affidamento sulla presenza di un tecnico come Chivu è giustificato proprio in considerazione della difficoltà di mettersi in mostra con allenatori diversi.

IL PIANO – Per quanto riguarda l’Inter, l’idea maggioritaria è quella di cedere Esposito in questa finestra estiva di mercato. Per una cifra leggermente inferiore ai 10 milioni di euro, i nerazzurri realizzerebbero una plusvalenza di buon livello e potrebbero così far spazio nel proprio reparto offensivo per calciatori eventualmente ritenuti più maturi. Quest’eventualità, però, potrebbe scontrarsi con un potenziale “colpo di fulmine” riguardante Chivu e il calciatore ex Empoli. Una possibilità, quest’ultima, che al momento è bene non scartare.