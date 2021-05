Esposito, l’Inter lo riporta alla base? Venezia variabile importante

Sebastiano Esposito si sta giocando la Serie A con il Venezia, che affronterà il Cittadella nella finale playoff. L’Inter possiede il suo cartellino, ma quale sarà il futuro del classe 2002?

TALENTO – Sebastiano Esposito ha avuto una stagione molto complicata. L’esperienza alla SPAL, nei primi sei mesi di campionato, l’ha visto giocare poco e segnare un solo gol. Al Venezia è andata leggermente meglio, ma nelle ultime uscite (playoff), il classe 2002 di proprietà dell’Inter non è stato tra i protagonisti (vedi articolo).

PROSPETTIVE – Al momento, dunque, non è facile pronosticare il futuro dell’attaccante originario di Castellammare di Stabia. L’Inter lo considera un patrimonio che devo però ancora maturare molto. Ecco perché un’eventuale promozione in Serie A del Venezia potrebbe aiutare il club nerazzurro. Esposito potrebbe restare in Laguna e crescere in un gruppo che già conosce, e in un palcoscenico come la Serie A. Ma qualora la cavalcata dei veneti dovesse arrestarsi, di fronte al Cittadella di Roberto Venturato, Esposito tornerebbe alla base e sarebbe costretto a mettere la parola fine su una delle stagioni più complicate della sua carriera.