Esposito, la consacrazione alla Sampdoria. È il suo momento?

È il momento magico di Sebastiano Esposito. Nonostante la sua Sampdoria con Andrea Pirlo fatichi a spiccare il volo, proprio lui è il leader tecnico dell’attacco blucerchiato. Lo confermano i numeri.

SOGNO – Alla prima stagione in prestito alla Sampdoria è sbocciato il fiore più bello che l’Inter potesse aspettarsi. Sì, proprio quello che aveva illuso al primo anno tra i professionisti con Antonio Conte. Quello che ha subito il calcio di rigore a San Siro in Champions League contro il Borussia Dortmund. Quello che ha segnato il suo primo gol sempre dal dischetto gentilmente offerto da Romelu Lukaku proprio prima di Natale con il Genoa. Il sogno nella sua mente si era avverato, a 18 anni Sebastiano Esposito si è sentito già realizzato. Non è andata però come si prospettava.

PRESTITI – Il modo di gestire i giovani dell’Inter è sempre lo stesso, non ci sono eccezioni. A meno di clamorose offerte come quella per Cesare Casadei i giocatori vengono mandati in prestito con l’obiettivo di vederli giocare testandoli perciò in altri palcoscenici. Esposito purtroppo ha sempre e solo deluso: passando per Spal, Venezia, Basilea e Anderlecht i problemi si sono accumulati e l’attaccante ha perso la strada maestra. A rimetterlo in careggiata ci ha pensato paradossalmente il ‘maestro‘, l’interista Andrea Pirlo.

CHE STAGIONE! – Sebastiano Esposito è il grande titolare dell’attacco della Sampdoria, colui di cui il tecnico non fa mai a meno. 14 partite in stagione condite da 4 gol in campionato, uno più bello dell’altro. L’attaccante non ha un piede debole, lo dimostra il fatto che 3 dei suoi 4 gol siano arrivati con il sinistro. Con il Lecco al Luigi Ferraris due autentiche prodezze hanno portato alla squadra i 3 punti. Prima di Natale con la Feralpisalò, in una partita complicatissima giocata in 10, Esposito ha timbrato il cartellino per la rete del momentaneo 2-1 che ha riaperto i conti. Il giovane nerazzurro ha un controriscatto che pende sulle spalle, se continuerà su questi livelli la dirigenza potrebbe farci più di un pensiero.