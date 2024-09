Gli Esposito e le scelte dell’Inter: futuro non insieme? Gli scenari

Pio Esposito e Sebastiano Esposito sono due fratelli cresciuti nell’Inter sin dalle giovanili. Il loro futuro potrebbe essere non insieme, date le scelte effettuate dai nerazzurri in estate.

LA SITUAZIONE – Sebastiano Esposito è stato ceduto dall’Inter in prestito con diritto di riscatto all’Empoli in estate. Lo stabiese potrebbe quindi lasciare i nerazzurri dopo questa stagione con il club toscano, considerando la scelta dei meneghini di contemplare la perdita del controllo sul calciatore. Diverso è il discorso per suo fratello, Pio Esposito, per il quale si è optato per un prestito secco allo Spezia come espressamente richiesto dal classe 2005 in estate.

Esposito sulla strada dell’addio all’Inter? La stagione all’Empoli definirà il suo futuro!

LO SCENARIO – L’Inter, pur consapevole delle qualità di base di cui è dotato Sebastiano, ha accettato l’idea di perdere la gestione del suo cartellino dopo la prossima estate. Nello specifico, le precedenti stagioni trascorse in prestito al Bari e alla Sampdoria hanno dimostrato quanto le potenzialità dell’italiano siano ancora rimaste inespresse a causa di due fattori: step mentale ancora da compiere e propensione agli infortuni. Risolvere questi due aspetti significherebbe far bene con costanza all’Empoli. E una stagione di livello in Serie A non potrebbe che indurre la squadra toscana a esercitare quel diritto di riscatto che l’Inter non ha considerato una chimera.