Esposito da sogno nell’ultimo mese! All’Empoli un bomber

Sebastiano Esposito ha vissuto un mese da sogno da dicembre in poi. Tanti gol e fattore decisivo nelle partite dell’Empoli, trasformazione in bomber per il giocatore di proprietà dell’Inter.

PROPRIETÀ – L’Inter può sfregarsi le mani, il riscatto di Sebastiano Esposito per l’Empoli sembra una pura formalità a questo punto. I numeri parlano per l’attaccante che brilla in Serie A ed è ormai tra i migliori del campionato. A dire il vero la dirigenza nerazzurra potrebbe anche sentirsi beffata, perché i nomi nell’attacco di Simone Inzaghi non stanno segnando quanto Sebastiano Esposito. Il giovane della Primavera meneghina ha appena concluso un mese da sogno con l’Empoli.

Esposito, numeri migliori degli attaccanti dell’Inter

MESE DA SOGNO – Sebastiano Esposito dal 4 dicembre ha giocato sei partite con la maglia dell’Empoli. L’attaccante in questo lasso di tempo ha segnato ben sei gol tra Coppa Italia e campionato. Ha aperto le danze nella partita con la Fiorentina, ha chiuso oggi con la rete con il Venezia di destro. Nel mezzo ha colpito il Verona due volte al Bentegodi, l’Atalanta al Gewiss Stadium e il Genoa nella sconfitta di settimana scorsa della squadra di Roberto D’Aversa. Esposito ha trovato la via per mostrare tutto il suo potenziale, gli anni di prestito dall’Inter forse sono serviti per la sua consacrazione definitiva. Adesso ha 7 gol in Serie A, addirittura più di Lautaro Martinez.