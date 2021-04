Eriksen. uomo in più dell’Inter nel rush finale: il danese in crescita costante

Eriksen è sempre più importante per l’Inter. Divenuto uno dei fulcri della squadra di Conte, col Napoli ha anche timbrato il cartellino, per la prima volta in stagione, in Serie A.

DETERMINANTE – Christian Eriksen è diventato via via sempre più determinante per l‘Inter. Il centrocampista danese, titolare in maniera stabile, o quasi, da gennaio, è entrato in maniera sempre più convincente nello scacchiere tattico disegnato da Conte. Nell’Inter che ha cambiato passo, nel girone di ritorno, c’è anche il suo zampino: pur non rubando sempre l’occhio con giocate elettrizzanti, la qualità della manovra e la gestione del pallone da parte dell’Inter, con il danese in campo, migliorano in maniera sensibile. A ciò va aggiunto il ritrovato furore agonistico di Eriksen, coinciso con la sua intraprendenza nel calciare da fuori: intraprendenza che ha portato al gol contro il Napoli e che ha creato non pochi pericoli al Cagliari nel corso del turno successivo del campionato. Il danese è certamente l’uomo in più per l’Inter in questo finale di stagione.

VERTICALE – L’Inter, con Eriksen e Marcelo Brozovic in cabina di regia, va ad un altro passo. La squadra agisce in maniera sempre più verticale, una manna per dei calciatori in grado di attaccare bene la profondità come Hakimi, Lukaku, Lautaro Martinez e Perisic. Eriksen, quindi, è una delle basi su cui fondare, in maniera continuativa, il centrocampo nerazzurro, al pari di Barella.