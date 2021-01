Eriksen titolare giÃ  in Inter-Benevento? Conte he le idee chiare

Eriksen titolare già in Inter-Benevento? Conte he le...

Eriksen titolare già in Inter-Benevento? Conte he le idee chiare

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Christian Eriksen è l’eroe del giorno in casa Inter. È lecito attenderselo titolare già in Inter-Benevento di sabato (ore 20.45)?

EROE – Christian Eriksen può essere un eroe, almeno per un giorno. Non è (solo) una citazione di David Bowie, ma una descrizione piuttosto accurata delle ultime 24 ore del danese. Con la punizione che al 97′ di Inter-Milan regala la vittoria ai nerazzurri, l’ex Tottenham potrebbe aver scritto la prima parola di un nuovo capitolo nerazzurro. E i tifosi lo invocano a gran voce già tra i titolari del prossimo impegno, Inter-Benevento di sabato.

RAZIOCINIO – Una scelta non più da escludere a priori, ma che Antonio Conte farà con oculatezza. Il nuovo ruolo di Eriksen all’Inter è chiaro: giocherà in posizione di regista arretrato, al posto di Marcelo Brozovic. E poiché la qualificazione di ieri porterà l’Inter a giocare 5 partite nei prossimi 19 giorni, un po’ di riposo sarà fisiologico per il croato. Inserire Eriksen tra i titolari di Inter-Benevento suonerebbe come un giusto premio. Sappiamo che difficilmente Conte si abbandona a questi sentimentalismi: sarà più facile vedere una staffetta tra il danese e Brozovic, per meri motivi funzionali.