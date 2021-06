Eriksen, tempo di recupero e riposo: l’Inter attenderà con rispetto

Eriksen è stato dimesso dall’ospedale dopo il malore accusato nel match tra Danimarca e Finlandia, al quale è seguita un’operazione perfettamente riuscita (vedi articolo). Il centrocampista danese dell’Inter ora passerà del tempo con la sua famiglia, per il futuro c’è tempo

ATTESA E RISPETTO – Christian Eriksen è stato dimesso dall’ospedale, dove è stato sottoposto a un’operazione per impiantare un defibrillatore sottocutaneo. Adesso per il centrocampista danese è tempo di riposo, conforto e tranquillità. La sua situazione verrà monitorata di giorno in giorno, fino a quando non verrà fatta chiarezza sul futuro. Non ora, non dopo tutto quello che è successo. L’Inter ha deciso di lasciare sereno Eriksen per poi, a tempo debito, effettuare tutti gli esami del caso e valutare il da farsi (vedi articolo). Il calcio per ora può rimanere in stand-by, ci sono cose che contano di più.