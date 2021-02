Eriksen scala le gerarchie a centrocampo. Vidal da titolare ad alternativa?

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Eriksen, nelle ultime settimane, ha guadagnato sempre di più la fiducia di Conte, guadagnandosi un minutaggio via via superiore. Il danese scala le gerarchie a centrocampo, con Vidal che potrebbe farne le spese

CRESCITA – Christian Eriksen si sta prendendo sempre di più l’Inter. Da separato in casa, il danese, con lavoro e costanza, ha via via acquistato la fiducia di Conte che ha cominciato a schierarlo con continuità. Dapprima come alternativa a Brozovic davanti alla difesa, fino ad arrivare ad impiegarlo come mezzala di sinistra. Eriksen ha risposto presente, con due prestazioni maiuscole arrivate contro avversari non semplici: Juventus in Coppa Italia e Lazio in Serie A. Nel derby infatti, il favorito è ancora lui per una maglia da titolare accanto a Barella e Brozovic (qui le ultime) e, a farne le spese, potrebbe essere Arturo Vidal.

GERARCHIE RISCRITTE? – Vidal è arrivato all’Inter su precisa richiesta di Antonio Conte che chiedeva una mezzala d’assalto e d’esperienza. Le prestazioni del cileno, però, non sono coincise con le aspettative: magro il bottino dei gol (uno solo quello siglato, seppur pesantissimo, contro la Juventus) con prestazioni altalenanti. Poi l’infortunio che, probabilmente, è servito da trampolino di lancio per Eriksen che, in poche settimane, ha scalato le gerarchie del centrocampo dell’Inter, passando da alternativa a possibile titolare inamovibile. Questo “dualismo” presente potrebbe giovare all’Inter: Vidal può e deve fare di più e la concorrenza feroce potrebbe stimolarlo a fare meglio. Eriksen, di contro, acquista sempre più fiducia: il recupero del danese, sia mentale che fisico, può essere decisivo per le sorti della corsa scudetto.