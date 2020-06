Eriksen pronto a prendersi l’Inter. QualitÃ  e fantasia. Fiducia Conte

Eriksen pronto a prendersi l’Inter. Qualità e fantasia. Fiducia Conte

Christian Eriksen, nella sfida di questa sera tra Inter e Napoli, valevole per la semifinale di Coppa Italia, dovrebbe partire titolare. Una chance per il calciatore danese per prendersi definitivamente l’Inter, dopo settimane di dubbi.

QUALITA’– Christian Eriksen, arrivato all’Inter nel corso del mercato di gennaio, ha portato con se a Milano, oltre ad un bagaglio tecnico e di esperienza di altissimo livello, delle aspettative notevoli. Il curriculum del centrocampista danese è da top nel ruolo al livello europeo: stagioni di alto livello con il Tottenham, sempre al vertice delle classifiche degli assist in Premier League. Stagioni culminate con una finale di Champions League disputata con gli Spurs, poi persa. Ma che Eriksen abbiamo visto all’Inter? Il danese, arrivato in ritardo di condizione, è stato utilizzato con il contagocce da Antonio Conte. Ma quando è sceso in campo ha subito mostrato la qualità che lo contraddistingue. Negli occhi dei tifosi nerazzurri è ancora vivido il ricordo della punizione del centrocampista danese che si stampa sulla traversa nel derby contro il Milan. Oltre al derby da ricordare l’ottima prestazione contro il Ludogorets in Europa League. Ma è lecito attendersi di più.

FIDUCIA – Antonio Conte ha fiducia in Christian Eriksen. Nella sfida di questa sera contro il Napoli, infatti, gli ha affidato le chiavi del centrocampo nerazzurro. Supportato da Brozovic e Barella, il danese avrà il compito di innescare Lukaku e Lautaro Martinez, le armi in più dell’Inter di questa stagione. La sfida ai partenopei dovrà essere la rampa di lancio per la stagione di Eriksen che è pronto a prendersi l’Inter e a guidarla in campo. La qualità e l’esperienza del danese saranno fondamentali nel prosieguo della stagione. Ed il danese vorrà certamente zittire tutti i detrattori che, in questi mesi, hanno messo in dubbio le sue qualità.