Eriksen poco brillante col Parma, ma piazza una giocata notevole

Eriksen – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Eriksen non ha performato al meglio in Parma-Inter, ma anche in una gara così ha dimostrato di avere delle qualità importanti per la squadra.

LAMPI DI CLASSE – In Parma-Inter Eriksen non ha brillato particolarmente. Soprattutto viste le sue prestazioni dell’ultimo periodo, sempre in crescendo. Il danese rispetto alle abitudini è stato più impreciso e meno coinvolto. Ma anche in questo quadro ha saputo offrire spunti di qualità. In particolare uno. Che rappresenta una fattispecie interessante.

LA GIOCATA – In una gara in ombra il numero 24 entra attivamente in entrambe le reti dell’Inter. E questo è un merito non da poco. Ma quello che ci interessa sottolineare è la giocata che porta al 2-0. Eriksen intercetta un passaggio poco davanti all’area difesa da Handanovic. A quel punto si guarda attorno e di prima, senza nemmeno un tocco aggiuntivo per controllare la sfera, serve un pallone in verticale a Lukaku. Che sbilancia Valenti con una finta e il resto lo sapete.

QUALITA’ UNICA – L’abilità di Eriksen di vedere il gioco in verticale è unica nella rosa dell’Inter. Nessuno ce l’ha tanto spiccata. E non l’ha persa giocando qualche metro più indietro. Anzi, è una risorsa nuova potenzialmente molto importante. Il danese permette con un solo passaggio di trasformare l’azione da difensiva in offensiva. In ogni momento, da ogni posizione. Questa abilità unita alle doti di Lukaku rappresenta un pericolo costante per gli avversari.