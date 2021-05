Eriksen, ottima prova in Inter-Udinese: Conte disegna nuovo ruolo?

Eriksen ha sfoderato un’ottima prestazione in Inter-Udinese, firmando anche un gol di punizione. Conte può contare su di lui: disegnato un nuovo ruolo?

PRESTAZIONE – Christian Eriksen, nella sfida di ieri tra Inter ed Udinese, ha sfoderato l’ennesima ottima prestazione della sua stagione. Il centrocampista danese, in un’Inter orfana di Brozovic, squalificato, è stato impiegato da Conte davanti alla difesa, in cabina di regia. Dal numero 24 nerazzurro, ieri, passavano tutti i palloni di prima costruzione. Le risposte, per il tecnico e per la squadra, sono state più che positive: Eriksen è apparso a suo agio in questo “nuovo” ruolo, fornendo una prestazione estremamente positiva condita con un gol su punizione diretta, che all’Inter mancava dalla stagione 2017/2018. L’esperimento, quasi forzato, di Conte è perfettamente riuscito: sarà questo il ruolo di Eriksen nell’Inter della prossima stagione?

SCENARI – Immaginare oggi il centrocampo dell’Inter senza Eriksen è difficile: Conte, infatti, fa fatica a rinunciarci. Il danese si è disimpegnato con profitto anche nel ruolo di mezzala, in un centrocampo a tre con Barella e Brozovic. Proprio il destino del croato si lega a doppio filo con quello di Eriksen: in caso di partenza(difficile) di Brozovic verso altri lidi, Conte potrebbe decidere di affidare le chiavi del centrocampo ad Eriksen, che, adesso, è un calciatore imprescindibile per i nerazzurri.