Eriksen, occasione sfruttata. Conte soddisfatto, adesso serve continuitÃ 

Eriksen, occasione sfruttata. Conte soddisfatto, adesso serve continuità

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Christian Eriksen ha deciso con un suo gol Inter-Milan di Coppa Italia. Il danese ha sfruttato una delle occasioni che Conte gli ha concesso. Adesso serve continuità di rendimento per diventare uno dei pilastri dell’Inter

OCCASIONE SFRUTTATA – Christian Eriksen ha deciso Inter-Milan. Il danese ha, finalmente, sfruttato una delle occasioni concessegli da Antonio Conte. Il rapporto tra i due, almeno inizialmente, non è mai sembrato idilliaco. Ma, nelle ultime settimane, c’è volontà, da parte di entrambi, di venirsi incontro per il bene dell’Inter. E si vedono già le prime risposte positive: il danese, che spesso entrava indolente dalla panchina, contro il Milan in coppa Italia, è sceso in campo con l’atteggiamento giusto. Ossia quello di un giocatore in grado di decidere una gara anche con una magia. Ma non basta.

CONT(E)INUITA’ – Non è difficile affermare che Eriksen sia il centrocampista nerazzurro con più qualità Qualità però espressa solo raramente a Milano che adesso, però, con il nuovo ruolo cucitogli addosso da Conte, può venire fuori con maggiore continuità. Servirà però una netta marcia indietro anche del tecnico che, spesso, non ha inserito il danese anche in situazioni in cui, il danese, avrebbe potuto incidere. Come, ad esempio, la gara contro l’Udinese, in cui l’Inter è rimasta impantanata e si è dovuta arrendere al muro posto davanti dai bianconeri. La capacità di incidere di Eriksen, con i calci piazzati in primis, sarà di fondamentale importanza per il prosieguo del cammino nerazzurro in Serie A ed in Coppa Italia.