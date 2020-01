Eriksen contro il Southampton: come ha giocato e l’ipotesi Inter

Christian Eriksen ha giocato titolare nella sconfitta del Tottenham contro il Southampton. Vediamo come ha giocato per capire come si inserirebbe nell’Inter.

TITOLARE – Un po’ come successo a Marcos Alonso col Chelsea qualche tempo fa anche Eriksen è curiosamente tornato in campo da titolare in concomitanza con le voci di mercato che riportavano un interessamento dell’Inter, giocando per tutti i 90 minuti. Un evento non così scontato per il danese in questa stagione: in Premier League è successo 8 volte, più altre 2 in Champions League. La questione rinnovo, che il Tottenham propone e lui rifiuta, sta evidentemente condizionando il suo utilizzo.

LA PARTITA –Mourinho comunque per la sfida contro il Southampton lo ha schierato. E vedere come si è mosso può aiutare a capire quelle che sono le sue tendenze tattiche. Da SofaScore possiamo vedere le posizioni medie del Tottenham:

Il modulo di partenza è un 4-3-2-1 e Eriksen (numero 23) partiva da interno sinistro di centrocampo, di fianco a Ndombelé deputato a proteggere la difesa. Come si vede è finito per trovarsi di media più accentrato, in una posizione centrale quasi da trequartista. Questo è il suo ruolo storico: centrocampista di qualità, capace di giostrare sia in mediana che in attacco, con una vocazione per la rifinitura. Un dato lo conferma: è stato il giocatore che ha effettuato più passaggi, 68, e il terzo per tocchi del pallone, 86. Sempre da SofaScore vediamo la sua heatmap:

Ha giocato principalmente sulla sinistra, da dove può accentrarsi e scatenare il suo ottimo tiro, trovandosi però anche a svariare dalla parte opposta del campo, scendendo anche sulla trequarti difensiva a impostare. Vale a dire i movimenti che Conte chiede ai suoi interni di centrocampo. Soprattutto Sensi, il giocatore più di qualità, abile ad alzarsi e abbassarsi a seconda della necessità e spinto fino in attacco contro l’Udinese. Un tipo di gioco che ha elementi in comune con quello di un altro obiettivo di mercato dell’Inter, Rodrigo De Paul, pur con un livello qualitativo di spessore superiore.