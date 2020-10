Eriksen, chiaro messaggio a Inter e Conte. Possibile chance e dubbi futuri

Eriksen Inter

Eriksen dal ritiro della Danimarca ha mandato un messaggio forte e chiaro all’Inter e a Conte (vedi articolo). Il centrocampista nerazzurro anche in questo avvio di campionato non ha trovato molto spazio, in una rosa ancora più forte e attrezzata dello scorso anno. Il derby potrebbe essere una nuova chance per l’ex Tottenham, con tutti gli interrogativi del caso

MESSAGGI – Christian Eriksen manda un messaggio all’Inter e al suo allenatore, Antonio Conte. Senza alzare la voce o fare polemica, il centrocampista chiarisce semplicemente che la sua idea futura non è quella di fare panchina in eterno. Anche in questo avvio di campionato ha trovato poco spazio e Conte non sembra molto intenzionato a puntare su di lui, ma le partite sono tante e l’occasione di giocare non mancherà.

DUBBI – A partire da sabato prossimo, dal derby di Milano. Se si giocherà. I dubbi intorno alla partita continuano a crescere a causa delle otto positività al Coronavirus tra Inter (5) e Milan (3). Qualora si dovesse scendere in campo, Eriksen sicuramente si candida per una maglia da titolare. Una nuova chance per dimostrare di non essere uno da panchina e per evitare un gennaio movimentato da nuovi rumors di mercato. E chissà che a Eriksen non possa sfiorare l’idea di lasciare Milano…