Eriksen, che cambiamento: il danese ha raddoppiato il suo minutaggio

A gennaio 2021 la carriera all’Inter di Eriksen ha trovato una svolta. Il danese ha convinto Conte, tanto che il suo minutaggio è raddoppiato.

TUTTO CAMBIATO – Le gerarchie nel calcio cambiano in fretta. Ne sa qualcosa Eriksen, ma soprattutto lo sa Conte. L’ex Tottenham ha vissuto da separato in casa fin dal primo giorno della stagione 2020-2021. Anzi in realtà pure da qualche mese di quella precedente. Il tecnico non gradiva il suo atteggiamento in campo, la sua eccessiva timidezza, la sua reticenza a calarsi in un certo lavoro fisico in non possesso. Poi all’improvviso, a gennaio 2021, c’è stata una svolta.

MINUTAGGIO RADDOPPIATO – La prima mano tesa di Conte è stata in Cagliari-Inter il 13 dicembre, da interno sinistro. Risultati non del tutto convincenti, nuova marcia indietro. Lo spartiacque della stagione di Eriksen è in Coppa Italia, con la Fiorentina, un mercoledì pomeriggio datato 13 gennaio. In quella partita, in un ruolo inedito, il tecnico ha evidentemente visto quello che voleva. E forse aspettava da un anno. Infatti da quando lo ha provato regista basso il danese ha praticamente raddoppiato il suo minutaggio stagionale. Dal 13 gennaio i minuti di campo sono 339. Gonfiati dai 120 dei supplementari con i viola, certo. Ma vanno pesati contro i 367 dal 26 settembre a quella data. Un mese contro cinque. Un cambiamento totale, che rispecchia il rendimento di campo.