Eriksen arma in piÃ¹ in vista di Udinese e Milan: titolare al derby?

Eriksen arma in più in vista di Udinese e Milan: titolare al derby?

L’Inter ha battuto la Pro Sesto in amichevole, dove si è messo in mostra Eriksen (vedi articolo). Il danese ha fatto vedere un ottimo stato di forma che potrebbe creare qualche piacevole difficoltà a Conte in vista dei prossimi impegni. Sabato c’è l’Udinese e martedì 26 il derby di Coppa Italia

IN FORMA – L’Inter nei prossimi giorni sfiderà l’Udinese nell’ultima giornata di andata di Serie A, match in programma sabato alle ore 18.00 e martedì il Milan ai quarti di finale di Coppa Italia (vedi articolo). Christian Eriksen, che oggi nell’amichevole con la Pro Sesto si è messo in mostra con una doppietta, potrebbe certamente mettere in difficoltà Antonio Conte.

SPAZIO – La sfida con l’Udinese sarà molto delicata in ottica classifica: i nerazzurri vogliono rimanere attaccati al Milan, che se la vedrà con l’Atalanta. Conoscendo le idee di Conte, è molto probabile che si affidi ai soliti uomini, quelli che finora gli hanno dato più certezze. Nel derby di Coppa Italia, però, il tecnico leccese potrebbe dare spazio anche a chi non gioca sempre ed Eriksen in quel senso è tra i primi candidati a scendere in campo dal 1′.