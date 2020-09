Eriksen ancora titolare contro l’Inghilterra, ecco come ha giocato

Christian Eriksen ha trovato un’altra maglia da titolare con la sua nazionale. In Danimarca-Inghilterra il centrocampista ha disputato altri novanta minuti.

ANCORA TITOLARE – Con la sua Danimarca Eriksen continua a trovare presenze da titolare e minuti di gioco. Nessun riposo per il centrocampista, che ha giocato interamente anche la partita con l’Inghilterra dopo quella col Belgio. Il modulo del ct è stato ancora il 4-3-3, ma la composizione del centrocampo è cambiata, dando al nerazzurro un ruolo leggermente differente.

REGISTA A TUTTO CAMPO – L’assenza di Hojbjerg in mediana ha privato la Danimarca del giocatore deputato alla costruzione bassa. Eriksen quindi, pur rimanendo più alto rispetto agli altri due centrocampisti Delaney e Norgaard, è stato più presente tra di loro per aiutare. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Si è sempre mosso per il campo, principalmente tra la fascia destra e la trequarti, ma non ha seguito né il ruolo di perno centrale della mediana a tre né quello dell’interno puro. Una sorta di regista a tutto campo. I suoi tocchi sono stati 66 con 51 passaggi (quarto della squadra in entrambe le voci, tre sono difensori). Da segnalare che il nerazzurro è stato anche primo per dribbling con 4, tutti in zona centrale sulla trequarti, e per tiri con 3.