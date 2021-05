Eriksen ancora al centro dell’Inter? Dal passato di Inzaghi un segnale

Quale futuro avrà Christian Eriksen nell’Inter? Terminato il rapporto di amore-odio con Conte, come lo utilizzerà Simone Inzaghi? Dal passato dell’ex tecnico della Lazio giunge un segnale chiaro.

QUALITÀ CRESCENTE – Vi ricordate le polemiche rivolte a Christian Eriksen (e Antonio Conte) nel primo semestre della stagione 2020/21 dell’Inter? Una nube tossica che avvolgeva l’intera prima parte di stagione, salvo poi diradarsi in pochi secondi mentre la punizione del danese si infilava vicino al sette della porta del Milan. E nella seconda parte di stagione, Eriksen è diventato a tutti gli effetti uno dei gamechanger dell’Inter, siglando anche alcuni dei gol decisivi per lo Scudetto. Ma ora che futuro dobbiamo attenderci da lui, coi colori nerazzurri?

AL CENTRO DEL PROGETTO – Non si conosce quale sia l’opinione Simone Inzaghi – futuro allenatore dell’Inter – su Eriksen. Tuttavia è lecito attendersi totale fiducia da parte del tecnico. E questa confidenza deriva da una rapida analisi del centrocampo della Lazio sotto la guida dell’ormai ex allenatore. Più precisamente, il profilo di Eriksen si sovrappone ideologicamente con quello di Luis Alberto. Con Inzaghi lo spagnolo è esploso come mezzala di straordinaria qualità, in grado di segnare 35 gol in cinque stagioni, e di guidare la fase offensiva biancoceleste con le sue doti di enganche. Basti vedere la sua heatmap stagionale, presa da SofaScore:

FUTURO ROSEO – Sotto la guida di Simone Inzaghi, quindi, è lecito attendersi piena continuità da parte di Eriksen. Che, assieme a Marcelo Brozovic, continuerà ad agire da doppio play nel centrocampo nerazzurro, guidando l’intero spartito di gioco nell’Inter in entrambe le fasi. Anche la presenza del danese, infatti, è un motivo per apprezzare la scelta di Inzaghi come successore di Conte: la qualità in mediana non manca, e lo stile offensivo delle squadre del neo-tecnico può far ben sperare i tifosi nerazzurri.