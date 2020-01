Eriksen alza l’asticella, Vecino in bilico. Inter valuta: risorsa o mercato?

Eriksen sta monopolizzando le attenzioni dei tifosi sul mercato dell’Inter, nonostante le tante operazioni portate avanti dalla società. I nerazzurri sono costretti anche a valutare il mercato in uscita. Analizziamo le possibili ricadute su Vecino e le gerarchie a centrocampo

ALTO LIVELLO – Il nome di Christian Eriksen alzerebbe notevolmente il livello del centrocampo dell’Inter. Con Brozovic-Sensi-Barella in prima fila, Matias Vecino rischia un passo indietro nelle gerarchie, nonostante i tanti impegni. Per questo e anche perché il rendimento non è stato sempre eccellente, si parla con forza di una possibile cessione nelle ultime ore.

CARATTERISTICHE DIVERSE – Gli estimatori dell’ex Fiorentina non mancano, ma la continuità non è mai veramente arrivata nella gestione Conte. Eriksen garantisce qualità, gestione del pallone e assist incredibili, Vecino ha altre caratteristiche. In realtà, quindi, le abilità dell’uruguaiano integrerebbero la corsa e la qualità degli altri interpreti con una maggiore dinamicità/anarchia. Vedremo, quindi, se nei prossimi giorni arriverà l’offerta giusta o l’Inter riterrà Vecino una risorsa da non disperdere, nonostante la folta concorrenza.