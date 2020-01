Eriksen, 570 passaggi chiave dal 2013: comanda in Premier League

Condividi questo articolo

Secondo i dati forniti dal portale Whoscored, dalla stagione di Premier League 2013/2014 Christian Eriksen ha effettuato la bellezza di 570 passaggi chiave. Nessuno come lui nella massima serie inglese.

PLAYMAKER – Arrivato nel 2013/2014 in Premier League, al Tottenham, Christian Erkisen si è subito imposto come uno dei migliori nel suo ruolo in Europa. A dimostrarlo sono anche le statistiche (fornite dal portale Whoscored) che, oltre ai 106 gol e 154 assist in 476 presenze in tutte le competizioni per club e nazionali disputate (dati Transfermarkt), lo vedono comandare una particolare classifica nella massima serie inglese. Dalla stagione del suo arrivo, infatti, Christian Eriksen è il giocatore ad aver messo a segno più passaggi chiave di tutti (570). Nella top 5 della classifica, alle sue spalle figurano Mesut Ozil (Arsenal, 547), Eden Hazard (nel periodo trascorso al Chelsea, 528), David Silva (Manchester City, 492) e Willian (Chelsea, 429). Non solo: nell’attuale stagione, Christian Eriksen (23) è secondo solo a Heung-Min Son (25) per occasioni create tra le fila degli Spurs.

SALTO DI QUALITÀ – Facile dunque intuire il motivo per cui l’Inter sembra disposta a fare di tutto per chiudere la trattativa con il Tottenham e farlo sbarcare già a Milano già in questa sessione di mercato. La distanza tra i nerazzurri e il club londinese è di circa 5 milioni di euro, con questi ultimi che chiedono un indennizzo di 20 milioni per farlo partire prima della scadenza di contratto (a giugno 2020) e i milanesi che si fermano attorno ai 15 milioni. L’arrivo del danese aumenterebbe ulteriormente la forza di attacco della squadra di Antonio Conte, che avrebbe un vero e proprio playmaker in mezzo al campo in grado di rendere ancora più pericolose le doti offensive di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Se l’affare dovesse concretizzarsi, l’Inter potrebbe aver ritrovato un vero e proprio creatore di gioco come non si vede, probabilmente, dai tempi di Wesley Sneijder.