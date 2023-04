L’Empoli di Zanetti ha una dimensione consolidata e difende basso

L’Empoli di Zanetti ha una sua identità ben definita, con il tecnico che in particolare nel 2023 ha bloccato i suoi titolari. Il modulo di riferimento è il 4-3-1-2 e la prima idea è difendersi bassi per cercare spazi e ripartenze,

TATTICA – Il modulo di riferimento di Zanetti in questa stagione e in generale dell’Empoli degli ultimi anni è il 4-3-1-2. In una sola partita il tecnico ha derogato a questa impostazione tattica, a San Siro contro l’Inter (vedi highlights) quando ha optato per un 4-3-2-1 per coprire meglio la prima costruzione di Simone Inzaghi. La squadra tende a coprire con un blocco basso e compatto, specialmente tra linea difensiva e mediani, per poi sfruttare il campo in ripartenza. Senza lanci lunghi però (dato dove sono penultimi in A): i toscani amano cercare gli spazi con una rete di passaggi corti, cominciando dalla difesa. Il lato preferito per impostare è quello sinistro e l’ampiezza del campo viene occupata, oltre che dai terzini, dagli interni che si allargano e anche dalle punte che possono svariare.

STATISTICHE – Delle 7 vittorie totali in stagione l’Empoli ne ha ottenute ben 5 in casa. I 25 gol segnati valgono il terzultimo attacco del campionato. La fase offensiva vive anche di iniziative individuali, sfruttando gli spazi dati dalla difesa bassa: gli uomini di Zanetti sono sesti per dribbling a gara. La difesa con 37 gol subiti è al nono posto in Serie A, ma i 16,2 tiri subiti a partita valgono il secondo peggior risultato. Un problema sono i calci piazzati: le 9 reti al passivo da questa situazione sono il terzo peggior dato in campionato.

DETTAGLI – Fabiano Parisi è il miglior giocatore per rendimento secondo WhoScored. Da terzino sinistro è una fonte di gioco fondamentale per l’impostazione (quarto per passaggi medi), primo per dribbling, primo per falli subiti e terzo miglior marcatore con 2 gol. Senza però dimenticare la fase difensiva: primo per intercetti, secondo per contrasti. Razvan Marin si è imposto come regista titolare: secondo per passaggi medi (primo dei centrocampisti), primo per passaggi lunghi tra i giocatori di movimento, primo per passaggi chiave, autore di 2 gol (terzo marcatore) e 2 assist (secondo miglior assistman). Caputo, arrivato a gennaio, si è rivelato da subito un rinforzo fondamentale per l’attacco. Primo per tiri, secondo per passaggi chiave, secondo per falli subiti, anche lui con 2 gol all’attivo e ben 4 assist (primo dell’Empoli).