Empoli, lo stato di forma in vista dell’Inter: quattro da imbattuti

Si avvicina sempre di più la sfida di domani alle 20.45 che vedrà contrapposte Inter ed Empoli nella diciannovesima giornata della Serie A. I toscani arrivano alla sfida imbattuti da ben quattro partite

STATO DI FORMA – L’Empoli si prepara a raggiungere San Siro per sfidare l’Inter nella sfida valevole per la diciannovesima giornata della Serie A. Ma come arriva la squadra di Paolo Zanetti alla partita di domani sera alle 20.45? La vittoria in casa per 1-0 contro la Sampdoria di lunedì è stato il quarto risultato positivo consecutivo per i toscani, che sono imbattuti da quattro partite. Per risalire all’ultima sconfitta bisogna guardare prima della sosta per il Mondiale, con il 2-0 subito in casa del Napoli. Poi per l’Empoli è arrivata la vittoria per 2-0 sulla Cremonese, seguita dai pareggi in trasferta contro Udinese e Lazio, prima della sopra citata vittoria contro i blucerchiati. Una sfida sicuramente non facile per l’Inter, contro una squadra che ha adesso addirittura la possibilità di superare la Juventus in classifica.