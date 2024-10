Empoli-Inter, seconda volta per Taremi? Una speranza per l’oggi e il domani!

Empoli-Inter potrebbe vedere la presenza di Mehdi Taremi dal primo minuto. Il calciatore iraniano dovrebbe affiancare Lautaro Martinez o Marcus Thuram nella sfida del Castellani, con uno sguardo anche al futuro.

LA SITUAZIONE – In occasione di Empoli-Inter, ci sono tutti i presupposti affinché il calciatore Mehdi Taremi possa disputare l’incontro da titolare. Considerando la prova di domenica 27 ottobre contro la Juventus, nella quale Marcus Thuram è uscito all’87’ e Lautaro Martinez è rimasto in campo per tutta la sfida, ci si rende conto di come sia ragionevole l’idea di pensare alla titolarità dell’iraniano per la gara del Castellani. A maggior ragione perché domenica i nerazzurri dovranno fronteggiare il Venezia, a San Siro, prima di ospitare l’Arsenal mercoledì 6 novembre.

Taremi può sfruttare Empoli-Inter per acquisire un ruolo più centrale

L’OCCASIONE – Ecco che Taremi, sul quale il tecnico Simone Inzaghi confida in virtù delle sue doti tecniche e dell’esperienza maturata nel corso degli anni, rappresenta un’opzione concreta per l’attacco nerazzurro che si vedrà a Empoli. Il calciatore ex Porto può impreziosire le azioni offensive dell’Inter grazie alle sue abilità nella gestione del pallone. A prescindere dal compagno di reparto designato per il match contro i toscani, l’iraniano potrebbe offrire delle soluzioni interessanti per scardinare una difesa compatta e organizzata come quella della squadra allenata da Roberto D’Aversa.

LO SCENARIO – Far bene contro l’Empoli sarebbe anche importante in chiave futura. Posto che Inzaghi punta su di lui come terzo attaccante nelle gerarchie del reparto avanzato nerazzurro, una prova convincente contro i toscani potrebbe aiutarlo a candidarsi per una maglia da titolare contro l’Arsenal in Champions League. Il precedente riguardante le sfide con le inglesi in Europa, dato dal pareggio a Manchester, può far sperare l’iraniano riguardo una seria candidatura per la sfida con i Gunners. A patto che siano garantite le premesse richieste da Inzaghi per vederlo dal primo minuto.